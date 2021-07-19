الإثنين 19 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

الدين لله

لأول مرة.. الأوقاف تكرم جابر طايع بدرع الوزارة

وزيرالأوقاف - جابر
وزيرالأوقاف - جابر طايع

أهدى الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، الشيخ جابر طايع يوسف رئيس القطاع الديني درع وزارة الأوقاف لبلوغه سن المعاش،  تقديرًا لتفانيه في عمله موجهًا له الشكر والتقدير لما بذله من جهد خلال فترة عمله.

 

تعتبر هذه المرة الأولى التي تهدي فيها وزارة الأوقاف، درع الوزارة لأحد العاملين بها.

 

كان  نادي قضاة مجلس الدولة، أقام احتفالية خاصة بالشيخ جابر طايع ، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف،  لبلوغه سن المعاش، وتقديرا لجهوده ومسيرة عطاءه في خدمة الدعوة والدعاة ونشر صحيح الدين، خلال فترة عمله بوزارة الأوقاف، بداية من عمله كإمام بوزارة الأوقاف إلى أن وصل إلى رئيس قطاع الشؤون الدينية حتى أنهي خدمته كرئيس لقطاع الشؤون الدينية بوزارة الأوقاف في 20 من يوليو الجاري.

 

كما كرمت جريدة "الدستور"، برئاسة الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير الجريدة، الشيخ جابر طايع، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف؛ تقديرا لجهوده ومسيرة عطائه في خدمة الدعوة والدعاة ونشر صحيح الدين،  خلال فترة عمله بالوزارة، بداية من عمله كإمام إلى أن وصل إلى رئيس قطاع الشؤون الدينية.

 

وجاء تكريم "الدستور" في احتفالية أقيمت بنادي قضاة مجلس الدولة، لبلوغ "طايع" سن التقاعد.

 

وخلال الاحتفال، قال الإعلامي الدكتور محمد الباز، إن "جابر طايع" له جهد ملموس في وزارة الأوقاف، وخلال فترة عمله عاهدناه يعمل لخدمة دينه ووطنه، ولا يرفض التعاون مع أي من المؤسسات أو الأفراد لخدمة الدعوة والدعاة.

 

وأضاف الباز، في كلمته، أن جهود "طايع" أعطت الأئمة قوة كبيرة في الانطلاق بالفكر المستنير لنشر ثقافة التسامح الديني والعيش المشترك والفكر الوسطي المستنير، متابعا: "أنه ليس من السهل التحدث عن شخص مثله، كون تاريخه مليئا بالأحدث المشرفة والإنجازات، والوسطية ومحاربة التطرف.. ومسيرته لن تنتهي عند بلوغه سن المعاش ولكنها تتيح له التفرغ لفكره وعلمه".

محمد مختار جمعة وزير الأوقاف وزير الأوقاف جابر طايع بلوغ المعاش رئيس القطاع الدينى

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وائل لطفي

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