السعودية: ضبط 52 مخالفا لتنظيم وتعليمات الحج

تمكنت السلطات السعودية من ضبط 52 مخالفا لتنظيم وتعليمات الحج التي تنص على وجوب الحصول على تصريح للحج، وتم اتخاذ الإجراءات النظامية بتطبيق الغرامة المالية المقررة عن مخالفة كل منهم، المحددة بمبلغ 10 آلاف ريال سعودي.



وأهاب المتحدث الرسمي لقيادة قوات أمن الحج العميد سامي الشويرخ - في تصريح أوردته وكالة الأنباء السعودية - بالمواطنين والمقيمين، الالتزام بالتعليمات الخاصة بموسم حج هذا العام، مؤكدًا أن رجال الأمن سيطبقون الأنظمة بحق كل من يحاول الوصول إلى المسجد الحرام والمنطقة المركزية المحيطة به والمشاعر المقدسة (منى، مزدلفة، عرفات) دون تصريح، حتى نهاية اليوم الـ13 من ذي الحجة، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.

وفي نفس السياق، شدد وزير الداخلية السعودي رئيس لجنة الحج العليا الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، على أهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية والبرتوكولات المتخذة لمواجهة فيروس كورونا المستجد لموسم حج هذا العام.

جاء ذلك خلال متابعة الوزير السعودي، سير العمل في مركز القيادة والسيطرة بمقر الأمن العام بمشعر منى، وفقا لوكالة الأنباء السعودية، حيث اجتمع مع قيادات أمن الحج، لمتابع إجراءات تنفيذ خطط أمن الحج لهذا العام.

وجرى - خلال الاجتماع - استعراض المراحل الحالية من خطط أمن الحج، واستعدادات قوات أمن الحج لتنفيذ مهامها للمحافظة على أمن وسلامة ضيوف الرحمن.

بدوره، تفقد وزير الإعلام السعودي المكلف الدكتور ماجد بن عبد الله القصبي، سير العمل بالمراكز الإعلامية في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة لتغطية مناسك الحج لهذا العام، التي تضم التجهيزات التقنية والكوادر الإعلامية المتخصصة في مختلف وسائل الإعلام المقروءة والمرئية والمسموعة، بما ينعكس على مجهودات المملكة وخدماتها المقدمة لضيوف الرحمن حتى ينعمون بحجٍ آمن ومستقر.

واستهل القصبي زيارته التفقدية بالمركز الإعلامي لوزارة الحج والعمرة واستمع لشرح مفصل عن أعمال المركز والخدمات التي يقدمها، من أخبار وتقارير وإجراء لقاءات صحفية وتلفزيونية تدعم احتياجات ممثلي وسائل الإعلام المختلفة، إلى جانب توفير تقنيات الاتصال الرقمية التي تعينهم في إنجاز مهام تغطياتهم المختلفة عن أعمال الحج.