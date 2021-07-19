الإثنين 19 يوليو 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى

الدين لله

البابا تواضروس يهنئ وزير الأوقاف بعيد الأضحى المبارك

البابا تواضروس
البابا تواضروس

هنأ قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف بعيد الأضحى المبارك.

وجاء في رسالته الكريمة: "يسعدني أن أتقدم إلى سيادتكم بالأصالة عن نفسي وباسم الكنيسة القبطية المصرية الأرثوذكسية ومجمعها المقدس بأرق التهاني وأطيب الأماني بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، أعاده الله على سيادتكم وعلى مصرنا الحبيبة بالرخاء والمحبة والسلام، وأن يحفظكم في أتم صحة وعافية وأن يمنحكم المزيد من النجاح والتوفيق".

من جانبه وجه وزير الأوقاف الشكر لقداسة البابا على هذه التهنئة الكريمة، متمنيا لقداسته كل التوفيق، كما أكد على التعاون المستمر بين وزارة الأوقاف والكنيسة الأرثوذكسية وسائر الكنائس الوطنية في خدمة الوطن.

يأتي ذلك في إطار الروح الوطنية العظيمة التي يعيشها الشعب المصري العظيم، والتي صارت أنموذجًا للعيش المشترك.

كما توجَّه الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، بخالص التهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والشعب المصري، والأمتين العربية والإسلامية، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، أعاده الله علينا جميعًا بالخير واليُمن والسلام والبركات.

وأكد المفتي أن الأعياد تمثل فرصة عظيمة لإظهار مشاعر الأخوة والمودة بين المصريين جميعًا؛ بما يبين مدى قوة النسيج الوطني المصري ووحدته وتماسك لُحمته، ويُظهر أن أهل مصر كلهم على قلب رجل واحد يتشاركون الأعياد ويساعدون الفقراء والمحتاجين.

وقدم الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، خالص التهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، والشعب المصري، والمسلمين حول العالم، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، أعاده الله علينا وعلى الأمة الإسلامية بالخير والأمن والسلام.

ودعا شيخ الأزهر جميع المسلمين لاغتنام هذه المناسبة المباركة في تعزيز روح الإخاء والتسامح والتكافل، وإدخال السرور على البيوت، وتقديم يد العون والمساعدة لكل الفقراء والمحتاجين والمرضى.

كما هنأ الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والشعب المصري كله والأمتين العربية والإسلامية والإنسانية جمعاء بعيد الأضحى المبارك، سائلًا الله (عز وجل) أن يوفق سيادة الرئيس لما فيه خير البلاد والعباد، وأن يعينه ويسدد خطاه، وأن يجعل هذا العيد عيد يمن وبركة وأمن وأمان على مصرنا العزيزة وعلى البشرية جمعاء. 

البابا تواضروس الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف عيد الأضحى المبارك تهنئة العيد

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