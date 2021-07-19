الإثنين 19 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

مالطا تدرس تنظيم رحلات جوية لطلاب اللغات بعد تفشى كورونا

مالطا
مالطا

تدرس حكومة مالطا تنظيم رحلات جوية لإعادة الطلاب الذين يدرسون اللغات الأجنبية بها والذين يخضعون حاليا لحجر صحي بالخارج ، حسبما أفاد تقرير لوكالة الأنباء الإيطالية (انسا).


وأوضح التقرير أن هذا الأمر يشمل طلبة من ألمانيا وإيطاليا وإسبانيا وفرنسا. وهؤلاء الطلبة إما أصيبوا بفيروس كورونا أو خالطوا أحد المصابين، وكانوا يقيمون في مالطا لتعلم اللغة الإنجليزية.


وقالت وزارة الخارجية الألمانية في برلين اليوم الأحد: "السفارة الألمانية في فاليتا على اتصال مع طلبة اللغات المتضررين والمنظمين والسلطات المسؤولة في البلاد (مالطا)".


وقد أغلقت الحكومة في فاليتا مدارس اللغات يوم الأربعاء الماضي بعد اكتشاف حالات إصابة عديدة بفيروس كورونا بين الطلبة.

 

إصابات كورونا حول العالم
أظهرت بيانات مجمعة أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم بلغ 189.9 مليونا حتى الأحد.
 

وأظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 189 مليونا و 998 ألف حالة.
 

كما أظهرت البيانات أن إجمالي الوفيات ارتفع لأربعة ملايين و 82 ألف حالة.


لقاحات كورونا حول العالم
وفيما يتعلق بإعطاء اللقاحات، كشفت البيانات المجمعة لوكالة "بلومبرج" للأنباء عن إعطاء 3.6 مليارات من اللقاحات المضادة للفيروس حول العالم.

 

ترتيب تصدر الدول بإصابات كورونا حول العالم
وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وتركيا وروسيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وألمانيا وإسبانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا والمكسيك وإندونيسيا وروسيا. ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من
حيث عدد السكان.
وتجدر الإشارة إلى أن هناك عددًا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.
 

رئيس التحرير

وائل لطفي

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