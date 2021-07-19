الإثنين 19 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

فلسطين: التصريحات الإسرائيلية حول الأقصى تدفع نحو صراع دينى خطير

رئيس الوزراء الإسرائيلي
رئيس الوزراء الإسرائيلي

عبَّرت الرئاسة الفلسطينية عن إدانتها ورفضها القاطع للتصريحات الصادرة عن رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، والتي قال فيها "إنه يجب الحفاظ على حرية العبادة لدى اليهود والمسلمين في المسجد الأقصى".


واعتبرت الرئاسة الفلسطينية -وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية- أن هذا التصريح من بينيت هو تصعيد يدفع نحو صراع ديني خطير، تتحمل مسؤوليته الحكومة الإسرائيلية، باعتبارها تضع العراقيل أمام الجهود الدولية، خاصة أن هذا الاستفزاز يتم عشية الاحتفال بعيد الأضحى المبارك.
 

ودعت الرئاسة الفلسطينية إلى الحفاظ على الوضع التاريخي في الحرم القدسي الشريف، معتبرة أن هذه التصريحات تشكل تحديا للمجتمع الدولي، بما فيها الموقف الرسمي الأمريكي الداعي للحفاظ على الوضع التاريخي في الحرم القدسي الشريف.


وأكدت أن القيادة الفلسطينية تقوم باتخاذ كل الإجراءات المطلوبة والضرورية للحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني التاريخية الثابتة في القدس والمقدسات الإسلامية والمسيحية.

 

وفي نفس السياق،  اعتبر رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية الاقتحامات التي نفذها مئات المستوطنين الإسرائيليين لباحات المسجد الأقصى المبارك ، انتهاكا خطيرا لقبلة المسلمين الأولى؛ يستهدف فرض التقسيم الزماني والمكاني للمسجد.


ودعا أشتية -وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية- المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لوقف تلك الانتهاكات؛ لما تشكله من استفزاز لمشاعر المسلمين، وتهديد للأمن والسلام والاستقرار في المنطقة والعالم، وتجاوز للبروتوكولات المعمول بها في المسجد منذ احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية عام 1967.


وحذر أشتية من التداعيات الخطيرة لتكرار مثل هذه الاقتحامات، في الوقت الذي تواصل فيه إسرائيل سياسة الاضطهاد والعنصرية والتطهير العرقي بحق السكان الأصليين للمدينة المحتلة، لصالح إحلال المستوطنين مكانهم.

 

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وائل لطفي

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