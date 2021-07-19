الإثنين 19 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الصحة الإسرائيلية: يجب تقييد السفر إلى الخارج مع زيادة تفشى كورونا

كورونا في إسرائيل
كورونا في إسرائيل

قال المدير العام لوزارة الصحة في إسرائيل البروفيسور نحمان آش، إنه يجب تقييد السفر إلى الخارج، مع استمرار انتشار حالات الإصابة بفيروس كورونا في إسرائيل وبقية العالم؛ بسبب سلالة دلتا شديدة العدوى.

وأضاف «آش»، في تصريحات أوردتها صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية: "سنواصل تشديد الرقابة على سياستنا للطيران خلال الأسابيع المقبلة، وننظر في تكثيف حمايتنا ضد دخول سلالات مختلفة من فيروس كورونا من الخارج".

وتابع: "لم يحن الوقت للسفر إلى الخارج؛ لأن الوباء لا يزال مستشريًا في العديد من البلدان، ​​لسنا في حاجة للسفر غير الضروري الذي يمكن أن يؤدي إلى إصابات غير ضرورية، ويمكن أن يجلب أيضًا فيروسات وسلالات جديدة وربما أكثر خطورة".

وأشار إلى أنه سيتم منع السياح الذين تم تطعيمهم بالكامل ضد كورونا من دخول إسرائيل في المستقبل القريب، على الرغم من أن البلاد شرعت في فتح حدودها في 1 أغسطس القادم.

كما حث «آش» الإسرائيليين العائدين من الخارج على الالتزام ببروتوكولات العزل لمنع تفشي المزيد من الفيروسات.

وحتى صباح اليوم الأحد، كان هناك 6622 حالة نشطة بكورونا في إسرائيل، مع الإبلاغ عن مئات الإصابات في عدد من المدن.

إرشادات منظمة الصحة العالمية


وأضافت منظمة الصحة العالمية، أن اللقاحات توفر أملًا جديدًا، ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد، و يتم الآن تقديم لقاحات «كوفيد-19» في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا و اليمن.

كورونا حول العالم


يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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