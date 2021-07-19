الإثنين 19 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

وزير الداخلية السعودى يشدد على الالتزام بالإجراءات الاحترازية خلال موسم الحج

وزير الداخلية السعودي
وزير الداخلية السعودي

شدد وزير الداخلية السعودي رئيس لجنة الحج العليا الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، على أهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية والبرتوكولات المتخذة لمواجهة فيروس كورونا المستجد لموسم حج هذا العام.

جاء ذلك خلال متابعة الوزير السعودي، سير العمل في مركز القيادة والسيطرة بمقر الأمن العام بمشعر منى، وفقا لوكالة الأنباء السعودية، حيث اجتمع مع قيادات أمن الحج، لمتابع إجراءات تنفيذ خطط أمن الحج لهذا العام.

وجرى - خلال الاجتماع - استعراض المراحل الحالية من خطط أمن الحج، واستعدادات قوات أمن الحج لتنفيذ مهامها للمحافظة على أمن وسلامة ضيوف الرحمن.

بدوره، تفقد وزير الإعلام السعودي المكلف الدكتور ماجد بن عبد الله القصبي، سير العمل بالمراكز الإعلامية في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة لتغطية مناسك الحج لهذا العام، التي تضم التجهيزات التقنية والكوادر الإعلامية المتخصصة في مختلف وسائل الإعلام المقروءة والمرئية والمسموعة، بما ينعكس على مجهودات المملكة وخدماتها المقدمة لضيوف الرحمن حتى ينعمون بحجٍ آمن ومستقر.

واستهل القصبي زيارته التفقدية بالمركز الإعلامي لوزارة الحج والعمرة واستمع لشرح مفصل عن أعمال المركز والخدمات التي يقدمها، من أخبار وتقارير وإجراء لقاءات صحفية وتلفزيونية تدعم احتياجات ممثلي وسائل الإعلام المختلفة، إلى جانب توفير تقنيات الاتصال الرقمية التي تعينهم في إنجاز مهام تغطياتهم المختلفة عن أعمال الحج.

وتفقد الدكتور ماجد القصبي مقر غرفة العمليات الإعلامية ومقر المؤتمر الصحفي، حيث استمع لشرح وافٍ عن الخدمات التي تقدمها الغرفة، كما زار مقر هيئة الإعلام المرئي والمسموع والوقوف على استعداداتهم، واطلع على التجهيزات الفنية لهيئة الإذاعة والتلفزيون في مسجد نمرة، وتفقد مقر وزارة الإعلام بمنى واطلع على التجهيزات المتوفرة للمنظومة، وعلى استديو جسر الجمرات التابع لهيئة الإذاعة والتلفزيون.

عقب ذلك زار القصبي مقر المركز الإعلامي لوكالة الأنباء السعودية بجامعة أم القرى، الذي يعد ثمرة شراكة بين الجانبين لدعم أعمال تغطية موسم الحج، وتابع سير العمل بالمركز الذي اشتمل على أحدث التقنيات في المجال الإعلامي، وشبكات الحاسب الآلي، حيث يعمل على إنتاج المواد الإعلامية، وإعداد الأخبار والتقارير والقصص الميدانية في مختلف الجوانب المتعلقة برحلة الحج.

ووجه - في ختام زيارته - فريق العمل بالمركز، ببذل أقصى الجهود لإبراز دور المملكة في خدمة ضيوف الرحمن، وعكس الصورة المشرفة لما تقدمه مختلف القطاعات المشاركة في أعمال الحج، بما يرتقي لتحقيق توجيهات القيادة الرشيدة، وإظهار شعيرة الحج وسماحة الإسلام وسواسية المسلمين.

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وائل لطفي

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