حبس عبدالناصر سلامة 15 يومًا بتهمة تمويل الإرهاب

قررت النيابة العامة حبس الكاتب الصحفى عبدالناصر سلامة رئيس تحرير جريدة الأهرام الأسبق، 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

وتوجه إلى عبدالناصر سلامة، تهمة ارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب، ومشاركة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون.

وكان قد تقدم عدد من أعضاء نقابة الصحفيين المصريين بشكوى لضياء رشوان نقيب الصحفيين، ضد الكاتب الصحفي عبد الناصر سلامة عضو الجمعية العمومية ورئيس تحرير الأهرام الأسبق.

وقضت محكمة جنح مستأنف بولاق أبو العلا، في وقت سابق، بإلغاء الحكم الصادر ببراءة عبد الناصر سلامة رئيس تحرير جريدة الأهرام السابق، وحبسه 6 أشهر في واقعة الاعتداء على الإعلامية سحر عبد الرحمن بالسب والقذف والضرب وتغريمه 30 ألف جنيه بخلاف التعويض المدني المستحق لها.

وأصدرت محكمة أول درجة، حكماً ببراءة سلامة وطعنت النيابة العامة على هذا الحكم بالاستئناف، والتي قررت محكمة جنح مستأنف بولاق أبو العلا الحكم فيه لجلسة 11/5/2014 وبهذه الجلسة ألغت حكم البراءة وقضت بالحكم السالف.

وتعود وقائع البلاغ الذي تقدم به الدكتور سمير صبري المحامي المستشار القانوني للإعلامية، متهما فيه عبد الناصر سلامة بالاعتداء عليها بالسب والقذف والضرب وحققت النيابة العامة في هذه الواقعة، بعد ثبوته إحالته إلى المحاكمة الجنائية، ويُعد هذا الحكم الصادر حكماً نهائياً باتاً يتعين تنفيذه والقبض على عبد الناصر سلامة.