الرئيس اليمنى يؤكد أهمية الجهود الدولية والإقليمية لتحقيق حل سياسى

أكد الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، أهمية الجهود الدولية والإقليمية في الدفع نحو تحقيق الحل السياسي، في ظل استمرار التعنت الحوثي بإهدار فرص السلام، موجها بمضاعفة وتكاتف جهود الجميع وتعزيز العمل الوطني وتوحيد الجهود للمضي قدما في مواجهة التحديات الماثلة في مختلف المجالات واستعادة مؤسسات الدولة وإنهاء الانقلاب.



وذكرت وكالة الأنباء اليمنية أن ذلك جاء خلال اتصال هاتفي أجراه الرئيس اليمني مع نائبه الفريق الركن علي محسن صالح، للاطلاع على مجمل التطورات على الساحة الوطنية، ومستجدات الأوضاع العامة في المحافظات المحررة، وفي مقدمتها جهود تحقيق وتعزيز الأمن والاستقرار والانتصارات المحققة على مليشيا الحوثي الانقلابية في مختلف جبهات القتال ولا سيّما محافظة مأرب.



وشدد الرئيس اليمني على ضرورة وأهمية تماسك كافة القوى الوطنية وتوحيد مسارها لمواجهة التحديات المختلفة وفقا للإمكانيات المتاحة، للعمل على إيجاد الحلول والمعالجات الكفيلة بتحسين الأوضاع الاقتصادية والخدمية، وانعكاس آثارها على صعيد الحياة المعيشية اليومية للمواطن، وتوحيد الجهود لمواجهة قوى التمرد والانقلاب.



كما أجرى هادي اتصالا هاتفيا برئيس مجلس الوزراء اليمني الدكتور معين عبدالملك، للوقوف أمام تطورات الأوضاع على الساحة الوطنية، وحث على بذل مزيد من العمل وتضافر الجهود بين الحكومة والمجتمع لتحقيق التطلعات المأمولة.



وكان أكد وزير الخارجية العماني بدر بن حمد البوسعيدي أن السلطنة تدعم كافة الجهود والمساعي لإحلال السلام في اليمن.

وقال البوسعيدي، في تصريحات لصحيفة "عكاظ" السعودية نشرتها في عددها الصادر اليوم الأحد،: "نشعر بقلق بالغ إزاء معاناة الشعب اليمني، وندعم كافة الجهود والمساعي لإحلال السلام في هذا البلد المجاور لنا".

وعن وجهة النظر العُمانية حيال القضية الفلسطينية قال الوزير البوسعيدي "لقد حُرم الشعب الفلسطيني من حقوقه المشروعة فترةً طويلةً جدًا؛ لذلك نحن ندعو باستمرار إلى تحقيق حل الدولتين على أساس قرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي ومبادرة السلام العربية".

وتوقع البوسعيدي، أن تشهد الفترة القادمة بين المملكة وسلطنة عمان تطورات مهمة لتحقيق الأهداف المشتركة من التقارب والتكامل بينهما.

وقال البوسعيدي إن الزيارة التاريخية، التي قام بها السلطان هيثم بن طارق إلى المملكة الأسبوع الماضي"ذات ثقل استراتيجي مهم على صعيد العلاقات الثنائية والإقليمية.