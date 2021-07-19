العاهل الأردنى: «حل الدولتين» السبيل الوحيد لتحقيق الاستقرار الدائم

أكد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، على مركزية القضية الفلسطينية، وضرورة العمل من أجل تحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين، باعتباره السبيل الوحيد لإرساء الأمن وتحقيق الاستقرار الدائم في المنطقة.

وذكرت وكالة الأنباء الأردنية أن ذلك جاء خلال الاتصال الهاتفي الذي تلقاه العاهل الأردني ، من السلطان هيثم بن طارق سلطان عُمان.

وشدد العاهل الأردني على ضرورة نيل الأشقاء الفلسطينيين حقوقهم المشروعة، وقيام دولتهم المستقلة على خطوط الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وتم التأكيد، خلال الاتصال، على مواصلة التنسيق والتشاور حيال مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وتبادل الجانبان، خلال الاتصال، التهاني بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، كما بحثا العلاقات الثنائية، وسبل تطوير التعاون في المجالات كافة، إضافة إلى الأزمات التي تشهدها المنطقة، ومساعي التوصل إلى حلول سياسية لها.

وكان رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية أكد أن الاقتحامات التي نفذها مئات المستوطنين، لباحات المسجد الأقصى المبارك اليوم الأحد، تعد انتهاكًا خطيرًا لقبلة المسلمين الأولى؛ يستهدف فرض التقسيم الزماني والمكاني للمسجد.

ودعا أشتية - وفقًا لوكالة الأنباء الفلسطينية وفا - المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لوقف تلك الانتهاكات الإسرائيلية، لما تشكله من استفزاز لمشاعر المسلمين، وتهديد للأمن والسلام والاستقرار في المنطقة والعالم، وتجاوز للبروتوكولات المعمول بها في المسجد منذ احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية عام 1967.

وحذر رئيس الوزراء الفلسطيني من التداعيات الخطيرة لتكرار مثل هذه الاقتحامات، في الوقت الذي تواصل فيه إسرائيل، سياسة الاضطهاد والعنصرية والتطهير العرقي بحق السكان الأصليين لمدينة القدس المحتلة، لصالح إحلال المستوطنين مكانهم.

وساد توتر في باحات المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة بعد صدامات بين قوات الأمن الإسرائيلية ومصلين فلسطينيين أعقبت صلاة فجر الأحد وبعد دخول عدد من اليهود إلى المكان لإحياء ذكرى خراب الهيكل حسب المعتقد اليهودي.