الكاظمى: اتخذنا خطوات مهمة لحماية البعثات بالعراق

أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، أن بلاده اتخذت خطوات مهمة لحماية البعثات الدبلوماسية، فيما حذر من استخدام العراق منطلقا لتهديد دول الجوار.



وقال الكاظمي، وفقًا لوكالة الأنباء العراقية: "اتخذنا خطوات مهمة لحماية البعثات، لن نسمح بأن نكون منطلقاً لتهديد جيراننا".



من ناحية أخرى، أكد المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء العراقى أن الكاظمي ترأس اجتماعاً ضم وزير العدل وعدداً من المسؤولين في الحكومة ورئاسة الجمهورية العراقية، جرى خلاله بحث الأوضاع الحالية للسجون في العراق، وإجراءات الوزارة في تنفيذ خططها بشأن تطوير السجون وجعلها أماكن للإصلاح والتأهيل النفسي للنزلاء فيها، وتكون ملبية لمعايير حقوق الإنسان.



وكان أكدت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق: التزامها بإجراء انتخابات مجلس النواب في موعدها المحدد في الـ 10 من شهر أكتوبر المقبل، وأنها تعمل وفق جدول عملياتي بتوقيتات زمنية لكل مرحلة من مراحل العملية الانتخابية.

وذكرت المفوضية - في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع): أن مجلس المفوضين صدق على الإجراءات المتعلقة بمراكز عرض نتائج الانتخابات الأولية وفق المشروع المقترح من مكتب الأمم المتحدة لمساعدة العراق (UNAMI)، مشيرة إلى أن فريق الأمم المتحدة يعمل من أجل تطوير آلية تبويب نتائج المصادقة على المرشحين والرقم الانتخابي الخاص بهم كل بحسب محافظته ودائرته الانتخابية، ليتسنى للمهتمين بالشأن الانتخابي سهولة البحث في الموقع الإلكتروني الرسمي للمفوضية.

وأوضحت المفوضية أن المجلس صادق على نماذج تصميم أوراق الاقتراع (التصويت العام)، المتضمنة أسماء المرشحين للدوائر الانتخابية وأرقامهم وشعاراتهم بعدد 83 دائرة انتخابية موزعة على 19 مكتب محافظة انتخابي، فضلاً عن المصادقة على نموذج ورقة الاقتراع (التصويت الخاص) لانتخابات مجلس النواب العراقي 2021.

وأشارت إلى المصادقة على سجل الناخبين العام بعدد 8273 مركز اقتراع وبواقع 55041 محطة اقتراع، إذ بلغ عدد الناخبين للتصويت العام 23 مليونا و986 ألفا و741 ناخبا، وعلى سجل الناخبين للتصويت الخاص بعدد 595 مركز اقتراع خاص وبواقع 2584 محطة اقتراع، وبعدد ناخبين مليون و75 ألفا و727 ناخبا من القوات المسلحة والأجهزة الأمنية، فضلًا عن الناخبين من نزلاء السجون البالغ عددهم 671 ناخبا.