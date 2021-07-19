الإثنين 19 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

تعرف على أفضل الأدعية فى يوم عرفة

يوم عرفة
يوم عرفة

اليوم التاسع من ذي الحجة، يعرفه المسلمين بـ"يوم عرفة"، حيث يتقاطر الحجاج للوقوف على صعيد عرفات، في المملكة العربية السعودية، ليؤدوا الركن الأعظم من أركان الحج، فمن فاته عرفة فاته الحج، ويخص المسلمون يوم عرفة تحديدًا بالكثير من الأدعية آملين أن يستجيب الله عز وجل لدعائهم.


ويرصد "الدستور" أبرز الأدعية الخاصة والمفضلة ليوم عرفة، في سياق السطور التالية:


دعاء يوم عرفة مستجاب فهو من أفضل الأيام، حيث وردت الكثير من الأحاديث عن رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ في فضل هذا اليوم والأعمال الصالحة فيه وكذلك الصيام والتقرب إلى الله - سبحانه وتعالى - بالصدقة وذكر وقراءة القران والدعاء إلى الله سبحانه وتعالى لما يحبه المسلمين، ومن أفضل هذه الأدعية التي يمكن أن يرددها المسلمون يوم عرفة "اللهم نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، اللهم اغفر لنا ذنوبنا ويسر لنا أمورنا وتوفنا مع المسلمين".

 

الدعاء الأول 


اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم يسرني لليسرى وجنبني العسرى.

 

الدعاء الثاني 
يا رحمان يا رحيم يا مجيب الدعوات، اللهم أرزقني السعادة والرضا في الدنيا والأخرة، اللهم تقبل مني العمل الصالح، اللهم تجاوز عن سيئاتي برحمتك يا أرحم الراحمين يا الله.

 

الدعاء الثالث
للهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد، أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد، أنت الحق، ووعدك الحق، ولقاؤك حق، والجنة حق، والنار حق، والنبيون حق، والساعة حق، ومحمد حق، اللهم لك أسلمت، وبك آمنت، وعليك توكلت، وإليك أنبت، وبك خاصمت، وإليك حاكمت، فاغفر لى ما قدمت وما أخرت، وما أسررت وما أعلنت، أنت إلهى لا إله إلا أنت.

 

الدعاء الرابع 

اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافية وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، نستغفرك اللهم من جميع الذنوب الذنوب والخطايا ونتوب إليك، لا ملجأ ولا منجى إلا إليك. 

الحجاج يوم عرفه ادعية دعاء يوم عرفة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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