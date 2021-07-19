الإثنين 19 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

تجربة فريدة.. موقع عالمى يقدم أفخم الرحلات النيلية فى مصر

الرحلات النيلية
الرحلات النيلية

قدم موقع" THE TRAVEL"  العالمي والمعني بشئون السياحة والفنادق حول العالم، عدد من أفضل الرحلات النيلية التي يمكن القيام بها في نهر النيل. 

 

وتابع الموقع في تقرير له أن الإبحار في نهر النيل يعد طريقة فريدة لتجربة  وتذوق التاريخ القديم الذي تقدمه مصر.

 

وأضاف أن أي رحلة إلى مصر ستكون غير مكتملة بدون رحلة عبر النيل. 

 

ويعد أطول نهر في العالم وأحد أفضل المواقع لمشاهدة العديد من أهم معالم مصر ، ومن المؤكد أن الرحلة البحرية هي أفضل طريقة للقيام بذلك، معتبرا أن أفضل طريقة للإبحار في نهر النيل هي الإبحار بين مدينتي الأقصر وأسوان في مصر القديمة.

 

سونستا ستار كروز: تقدم هذه الرحلة البحرية الفخمة خيارات الاقامة لمدة ما بين  4 و 7 أيام ، تغادر كل يوم اثنين وتبحر بين الأقصر وأسوان وتوفر العديد من وسائل الراحة للضيوف مثل حوض سباحة ومنتجع صحي مع حوض استحمام ساخن ومركز للياقة البدنية، كما أن أجنحة غرفة النوم مريحة ومزينة بشكل فاخر ، وتحتوي على شرفة خاصة ، وتتوافر خدمة الغرف على مدار 24 ساعة. 

 

موفنبيك رويال ليلي كروز، يمكن القيام برحلة ما بين 4 ليالٍ، إلى أسبوع على متن هذه الباخرة، كما أن الغرف رائعة ومعها كل وسائل الراحة، بما في ذلك النوافذ الكبيرة، لإضفاء أجواء مشرقة ومتجددة الهواء،  مع مسبح في الهواء الطلق وساونا ومرافق سبا.

 

الإسكندر الأكبر كروز، تطلق هذه الباخرة رحلة نيلية لمدة 4 ليالٍ تنطلق من الأقصر يوم الاثنين ورحلة نيلية لمدة 3 ليالٍ تغادر أيام الجمعة من أسوان، كما توفر للضيوف خدمة نقل المطار المجانية ، وخيارات الطعام الرائعة التي تختلف من المأكولات المصرية التقليدية إلى المزيد من الاختيارات من المطبخ الدولي، فضلا عن مرشدين يشرحون للضيوف  تاريخ ضفاف النيل.

 

فندق أوبروي فيلة نايل كروز، يقدم الفندق هذه الرحلة البحرية التي تقدم رحلات بحرية لمدة 4 و 6 ليالٍ بين الأقصر وأسوان. الموظفون متعاونون للغاية ، ويمكنهم مساعدة المسافرين في كل شيء بما في ذلك النزهات اليومية والرحلات.

 

رحلة النيل جوديس، من أفخم الرحلات النيلية على الاطلاق وتقدم رحلة من 4 الى 7 ليال و تغادر كل يوم اثنين ، هذه السفينة الجميلة مزينة بديكور كلاسيكي وتقليدي  مع وجود مسبح على السطح مع مساحة كبيرة لأخذ حمام شمسي ، ومنتجع صحي للاسترخاء وساونا ، وملهى ليلي للترفيه الرائع ،.

موقع THE TRAVEL رحلة في نهر النيل رحلات نيلية الأقصر أسوان

رئيس التحرير

وائل لطفي

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