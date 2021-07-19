الإثنين 19 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

مياه مطروح: رفع درجة الاستعداد القصوى لاستقبال عيد الأضحى المبارك

الدكتور مهندس ابراهيم
الدكتور مهندس ابراهيم خالد

وجه الدكتور مهندس ابراهيم خالد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح برفع درجة الاستعداد القصوى وإعلان حالة الطوارئ لاستقبال عيد الاضحي المبارك وفصل الصيف مع الاخذ في الاعتبار أوقات الذروة ونظرا لتزايد استهلاك المواطنين لمياه الشرب في هذه الفترة من كل عام . 

 

وأكد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح  علي ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الممكنة لتوفير احتياجات المواطنين من مياه الشرب بكافة ارجاء محافظة مطروح ، وانتظام العمل بنظام النوبتجيات علي مدار 24 ساعة .

 

كما أكد على كافة فرق المتابعة الميدانية بمتابعة كافة البلاغات الواردة من المواطنين والعمل علي حلها في أسرع وقت ، بالإضافة الي متابعة كافة المشاكل والحالات التي قد تطرا وخاصة التي قد تؤثر علي انتظام ضخ المياه لدي المواطنين والعمل علي متابعتها لحين الانتهاء منها في اسرع وقت .

 

وشدد على الإدارة العامة للمعامل والجودة لضرورة رفع عينات المياه علي مدار الساعة للتأكد من مطابقة المياه للمواصفات القياسية وضرورة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة تجاه كافة البلاغات والحالات الطارئة، والتنسيق الكامل بين إدارة التفتيش وإدارة الامن للتعامل مع بلاغات اهدار وسرقة المياه واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين .

 

وناشد المواطنين بالترشيد في استهلاك المياه واتباع تعليمات التخلص الآمن من مخلفات الاضاحي، مطالبا بضرورة الإبلاغ عن أي شكوي من خلال الخط الساخن والذي يعمل علي مدار 24 ساعة علي رقم 125 من أي تلفون ارضي او عن طريق الأرقام الاتية ( 0464949851-0464949852-046125125-0464760000-0464760001-0464760002) او عن طريق رسائل الموبيل الواتس أب للعلاقات العامة : 01154444550 ) او عن طريق رسائل موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك علي صفحة الشركة الرسمية ( شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح ) .
 

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