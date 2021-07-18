الإثنين 19 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

محمد شريف: والدى زملكاوى.. ووقعت للأبيض قبل الأهلى

جريدة الدستور

كشف محمد شريف، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، كواليس توقيعه للزمالك قبل الانتقال إلى انتقاله للقلعة الحمراء.

وكان محمد شريف قد افتتح التسجيل للأهلي في شباك كايزر تشيفز خلال أحداث مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا، والتي انتهت لصالح المارد الأحمر بثلاثية نظيفة.

وقال محمد شريف في تصريحات تليفزيونية: "والدي كان مقتنعا بأنني سأنضم إلى النادي الأهلي على الرغم أنه زملكاوي وكنت قد وقعت للزمالك لكن لم تكتمل الصفقة للنادي الأبيض وانتهت الأمور بالانتقال للأهلي".

التفاصيل..

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