أخطر طرق الاحتيال فى قطاع التأمين

كشف الاتحاد المصري للتأمين عن الاحتيال في مجال التأمين، حيث يتمثل عادة في تقديم مطالبات احتيالية لتحقيق مكاسب شخصية.

وأضاف «المصري للتأمين»، خلال نشرته الأسبوعية الصادرة اليوم، أنه يمكن استخدام التحليلات الجغرافية المكانية منذ البداية لمواجهة أي تحريف أو تلفيق.

وأكد أنه عندما يعلم الجمهور أن عنوانًا آخر يسدد فيه العميل قسط تأمين، فإن قيام العميل بتزوير عنوانه للحصول على قسط أقل يعد تضليلًا، و من ناحية المطالبات، يمكن لشركات التأمين التي تستخدم نظم المعلومات الجغرافية أن ترصد السلوك المشبوه عن طريق الإحصائيات، فعند إضافة الموقع إلى تقنيات التحقيق في الاحتيال، فإن ذلك يعد تحليلًا تكميليًا لرصد السلوك الانتهازي الذي يتبعه البعض في مطالبات التأمين.

ففي المناطق المعرضة لخطر الفيضانات يلاحظ أن أقساط التأمين على المنزل قد ترتفع مقارنة بالعام السابق.

وتستخدم شركات التأمين في أستراليا الرادار و النمذجة الهيدرولوجية، حيث يمكن للجغرافيين رسم خريطة للمناطق الأكثر عرضة للفيضانات، وعدد المرات التي تغمر فيها هذه المناطق، ومدى خطورة الضرر الذي يمكن أن يقع عليها.

وقد كان النهج المتبع في الماضي هو تقييم المخاطر عن طريق الرمز البريدي، ولكن بالنسبة للزلازل والفيضانات فإنها لا يحدها رمز بريدي أو حدود إدارية.

والحقيقة هي أن شركات التأمين أصبحت تتمتع بالمهارة الكافية في تحديد المخاطر؛ لأنها تتحمل الكثير منها.

فقد تقوم شركة تأمين واحدة بتقسيم الولايات المتحدة إلى مائتي ألف منطقة منفصلة، تقوم كل منطقة بتقييم حجم المخاطر المعرضة لها ومقدار قسط التأمين المناسب، وهذا هو السبب في إمكانية قيام شركات التأمين بتقديم مثل هذه الأقساط المنخفضة، ويتيح استخدام شركات التأمين لنظم المعلومات الجغرافية الحصول على بيانات أكثر تفصيلًا مع نظرة أكثر شمولًا لتقييم مخاطر التأمين.



وتزود تكنولوجيا التأمين على السيارات سيارة العميل بنظام تحديد المواقع العالمي (GPS) ومعدات الاتصال عن بُعد، ومن ثم تقوم أدوات نظم المعلومات الجغرافية بفحص عادات القيادة الخاصة بالعميل في كل خطوة على الطريق، ما هي سرعة قيادته؟ هل يقوم فجأة بزيادة السرعة أو الفرملة؟، ومن خلال استخدام هذه الطريقة يمكن لشركات التأمين على السيارات أن تفحص سلوك السائق وتقدر الأقساط بشكل أفضل، وهذا هو التفصيل التحليلي في أفضل حالاته.

علاوة على ذلك، تقوم شركات التأمين بجمع البيانات من داخل السيارة، وأثناء انتقال السيارة عبر الحدود الجغرافية المختلفة.

ومن الاستشعار عن بعد إلى الاستشعار الأرضي، يستطيع الأشخاص الاتصال عبر الإنترنت من خلال هواتفهم المحمولة أو أجهزتهم الالكترونية، فجأة أصبح بإمكان الأشخاص من جميع أنحاء العالم مشاركة المعلومات مع بعضهم البعض عبر الإنترنت، كما يستطيع الأشخاص الإبلاغ عن الأحداث التي يتعرضون لها فور وقوعها ويمكن أن تكون هذه البيانات مفيدة جدًا لشركات التأمين.

ولذا تستخدم شركات التأمين وسائل التواصل الاجتماعي لالتقاط النقاط الساخنة من المصدر الحقيقي للحدث، و يمكن أن يضيف هذا وضوحًا لرؤية شركة التأمين، كما يساعد على كفاءة تخصيص الموارد، والتحقق من صحة الأحداث.

ويمكن لنظم المعلومات الجغرافية أن توفر لشركات التأمين كل ما تحتاجه من رؤية قائمة على أساس الموقع، ويمكن استخدامه أيضًا كمدير للمخاطر، حيث يستخدم الخرائط الذكية وتحليل البيانات وجميع الميزات للتحكم في المخاطر وإدارة استراتيجيات العمل لشركات التأمين.

وتعد المعلومات القائمة على أساس الموقع، مثل معرفة مكان وجود أصول الشركة وقربها من المخاطر، ضرورية عند وضع مواصفات المخاطر لدى صناعة التأمين.

وتساعد نظم المعلومات الجغرافية شركات التأمين على تلبية متطلبات عملائها، ولنظم المعلومات الجغرافية في صناعة التأمين العديد من الوظائف التي تسمح باستخدام بيانات حملة الوثائق والتحليل المكاني لخدمة العملاء بشكل فعال ومراقبة الأنشطة الاحتيالية.

وتساعد تلك النظم شركات التأمين على تقديم وعرض أقساط منخفضة على أصول عالية القيمة؛ لأنه يمكن لشركة التأمين باستخدام نظم المعلومات الجغرافية أن تقسم الدولة إلى آلاف المناطق، وبالتالي تقسم أيضًا مبلغ قسط التأمين الذي يتعين على العميل دفعه.