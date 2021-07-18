«طولها 47 مترًا».. استبدال كسوة الكعبة (صور)

بدأت مساء اليوم الأحد، مراسم استبدال كسوة الكعبة المشرفة بعد أن وصلت إلى صحن الحرم المكي.

وأوضحت وكالة الأنباء السعودية "واس"، أن ارتفاع ثوب الكعبة يبلغ 14 متراً، يعلوه حزام عرضه 95 سنتمتراً، وبطول 47 متراً، مكون من 16 قطعة مزخرفة، بتطريز بارز مغطى بسلك فضي مطلي بالذهب يحيط بكامل الكعبة.

السعودية تشدد على الإجراءات الاحترازية

وفي سياق متصل، أعلن قائد قوات أمن الحج زايد الطويان، أمس السبت، أنه لم يصرح بالحج إلا لمن تلقى التحصينات ضد فيروس كورونا، مشددا على أن هناك طوقا أمنيا على المشاعر المقدسة والمنطقة المركزية، ولن يسمح بالدخول للحرم والمشاعر لمن لم يحمل تصريحًا للحج.

وأشار "الطويان" إلى أنه تم اقتصار عدد الحجاج حفاظا على سلامة الجميع، موضحا أنه سيتم استقبال ضيوف الرحمن عبر 4 مراكز "النوارية، والزايدي، والشرائع، والهدا"، قبل توجه الحجاج إلى المسجد الحرام لأداء طواف القدوم.

كما سيتم تفويج الحجاج في مرحلة طواف القدوم، عبر خدمة النقل الترددي من مراكز التجمع إلى الحرم المكي، بحيث يتم تفويج 6000 حاج كل ثلاث ساعات، وتبدأ المرحلة الأولى السبت السابع من ذي الحجة في تمام الساعة 6:00 صباحًا، وتستمر إلى يوم 8 ذي الحجة الساعة 9:00 صباحًا.

وجاء في خطة وزارة الحج والعمرة السعودية أن نقطة تجمع واستقبال الحجاج في الزايدي، ثم يتوجهون إلى الحرم وينزلون في ساحة الشبيكة، في حين ينطلق الحجاج من نقطة تجمع النوارية وينزلون بالقرب من الحرم المكي في محطة وقف الملك عبدالعزيز، أما المركز الثالث فهو مركز "الشرائع" ومن خلاله يتم استقبال الحجاج القادمين من شمال وشرق مكة، وإيصالهم إلى محطة أجياد الصافي، وكذلك نقطة تجمع واستقبال الحجاج في "النسيم" يتم إيصالهم إلى محطة أجياد الصافي، عبر مسارات محددة وواضحة.