الأحد 18 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

حظك اليوم.. جميع الأبراج الفلكية الاثنين 19 يوليو 2021

الأبراج اليوم
الأبراج اليوم

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك، جاكلين عقيقي حظك اليوم الإثنين ١٩ يوليو ٢٠٢، لجميع الأبراج الفلكية كالنحو التالي:

الحمل

مهنيًا: يسلط هذا اليوم  الضؤ على فرصة مهنية جديدة أو عتبة دراسية اكاديمية جديدة تناقش بمهارة وتفاوض بذكاء وتنشط الزيارات والاتصالات ستكون الحظوظ من نصيبك.


عاطفياً: قد تضطرّ إلى الدفاع عن نفسك أو تمرّ بعلاقة شخصية مهدّدة وتواجه بعض النزاعات مع الشريك لكنك تتغلب عليها
صحياً: بادر إلى ممارسة المشي واستفد من الطقس الجميل للتنزه على الشاطئ.

ومن أبرز مشاهير البرج: النجمة كورتني كارداشيان

الثور

مهنياً: ارتباك الأجواء في العمل وسوء تفاهم وعدائية، المصارحة لا تعطي ثمارها، بل تنقلب عليك وتنغص حياتك المهنية بعض الشيء
عاطفياً: الغوص في بعض التفاصيل قد يكون مفيداً، لكنه ليس الهدف المحدّد لعلاقتك المقبلة للوصول إلى الغاية المنشودة 
صحياً: تواصل تنفيذ حميتك الغذائية المترافقة مع ممارسة الرياضة بانتظام.

ومن أبرز مشاهير البرج: الفنانة نانسي عجرم

الجوزاء
مهنياً: حيويتك ما تزال في أوجها وتنجز الكثير من الأعمال وتحقق نتائج غير مسبوقة تبهر الجميع وتأتيك بغير المتوقع أو المنتظر
عاطفياً: يدور في ذهنك الكثير من التساؤلات عن الحبيب وتحاول أن تجد لها إجابات إما منه مباشرة أو من أشخاص مقربين منه جداً
صحياً: تشعر اليوم بأنك منهك ومنهار وتحاول التخلص من الوضع الذي أنت فيه وتنجح.

ومن أبرز مشاهير البرج: الفنان أحمد مكي

السرطان


مهنياً: يوم مائي بامتياز يدلك الحدس على الاتجاه الصحيح، فتصغي إلى نداء العقل والمنطق لتسير في الدرب المؤدي إلى النجاح.
عاطفياً: تشعر بالاطمئنان العاطفي، وإذا شعرت برغبة في تطوير علاقتك بالشريك، فبادر إلى التكلم معه في الموضوع 
صحيا: قد تواجه بعض الألم في عنقك أو ذراعيك، عليك التخفيف من الجلوس طويلاً أمام شاشة الكمبيوتر، والقيام بالتمارين الرياضية اللازمة.

ومن أبرز مشاهير البرج: الفنانة شيرين رضا

الأسد 

مهنياً: القمر في مواجهة برجك من العقرب  قد يعرضك لاتهام ما. إذا أردت إطلاق فكرة أو مشروع، فافعل ذلك، القرار النهائي مطلوب منك للحد من الخسائر الكبيرة
عاطفياً: تفهم الشريك لك مهم للاثنين معاً، لكنّ التساهل أحياناً يعقد الوضع ويوصلكما إلى الطريق المسدود 
صحياً: تطور الأجواء إيجاباً يشعرك بالراحة وتنعكس الأجواء على الصعد كافة.

ومن أبرز مشاهير البرج: الفنان تامر حسني

العذراء
مهنياً: وجود القمر في البيت الثالث يجعلك مرتاحاً للتطور وليناً في التعامل وقادراً على بث الحماسة في قلوب المحيطين بك 
عاطفياً: علاقة ممتازة وإشراق وانفتاح، فكّر في أمنية ما واعلم انّها ستتحقق خلال الأيام المقبلة
صحياً: بعض التورمات في القدمين قد تخيفك وتقلقك، فما عليك سوى زيارة الطبيب المختص.

ومن أبرز مشاهير البرج: الفنانة هيدي كرم

الميزان
مهنياً: حضورك القوي مهم جداً في الفترة المقبلة، لكن الحذر واجب أحياناً ولا سيما في الأوقات التي تشهد بعض التوترات المهنية 
عاطفياً: الغيرة تهدّد العلاقة مع الشريك، والسبب هو بعض الريبة في تصرفاتك، فحاول القيام بما يساهم في التخلص من تلك الغيرة
صحياً: الغذاء الصحي مهم جداً، لكن ذلك يستوجب متابعة دائمة وغير مرحلية.

ومن أبرز مشاهير البرج: الفنانة شيرين عبد الوهاب 

العقرب
مهنياً: القمر في برجك يحمل إليك بعض الحلول لمشاكل سابقة، وتكون الاتصالات مع الآخرين سلسة وسهلة وتتعرف إلى جديد
عاطفياً: بعض التغيير في روتين العلاقة يزيد من إعجاب الشريك بك فيعرض عليك تجديد شهر العسل واستعادة الماضي الجميل 
صحياً: تمارس ضغطاً قوياً على نفسك بغية التخلّص من الوزن الزائد قبل نهاية الصيف.

ومن أبرز مشاهير البرج: الأديب طه حسين

القوس 
مهنياً: إنتبه من مواجهات وحروب ولا تتورّط في قضية شائكة، بل راجِع أوراقك ومستنداتك، وانتظر بعض ردود الفعل المتعلّقة بقضية مالية
عاطفياً: أوضاعك العاطفية تتحسن تدريجياً ما يشعرك بالراحة وأنت قرب الحبيب، فتنسى هموم الدنيا وتستعيد معه أجمل اللحظات 
صحياً: لا تلازم المنزل الكثير، بل اخرج واستفد من أوقات فراغك ورفّه عن نفسك.

ومن أبرز مشاهير البرج: الفنانة بريتني سبيرز

الجدي 
مهنياً: عليك أن تدافع بشراسة عن إنجازاتك، حتى تتمكّن من تسجيل خطوة إضافية نحو المستقبل
عاطفياً: قرار المواجهة مع الشريك ليس سهلاً، وقد تكون له تبعات وذيول تترك مزيداً من الانشقاق بينكما
صحياً: مارس الرياضة قدر ما يسمح لك وقتك، ولا تتردد في القيام بنزهات في الطبيعة.

ومن أبرز مشاهير البرج: الفنانة ديانا حداد

الدلو
مهنياً: لا تخضع للضغوط والتزم تنفيذ التعليمات الموجهة إليك فقط، ولا تبتكر ما قد يسيء إلى جهودك في العمل
عاطفياً: الحوار الهادئ هو السبيل الأفضل لتنعم مع الشريك بحياة هادئة، فتجد أن الأمور أكثر سهولة مما كنت تتوقع
صحياً: لا تجعل الآخرين يستفزونك ويثيرون عصبيتك بغية إصابتك بعارض صحي.

ومن أبرز مشاهير البرج: الفنان محمد هنيدي

الحوت 
مهنياً: معنوياتك مرتفعة وقدرتك على الانفتاح مهمّة وواسعة جدّاً، الأمر الذي ينعكس إيجابًا على مختلف الصعد
عاطفياً: شخص ما في العمل يلفت انتباهك وتحاول التقرب منه لتتعرف إليه أكثر على أمل البدء بعلاقة جديدة
صحياً: بعض التمارين الرياضية للتخفيف من الوزن الزائد حل مفيد إذا ترافق مع حمية جدية.
 

ومن أبرز مشاهير البرج: الفنانة دينا الشربيني

الأبراج اليوم حظك اليوم دينا الشربيني شيرين عبد الوهاب الأبراج الفلكية

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