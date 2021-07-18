حظك اليوم.. جميع الأبراج الفلكية الاثنين 19 يوليو 2021

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك، جاكلين عقيقي حظك اليوم الإثنين ١٩ يوليو ٢٠٢، لجميع الأبراج الفلكية كالنحو التالي:

الحمل

مهنيًا: يسلط هذا اليوم الضؤ على فرصة مهنية جديدة أو عتبة دراسية اكاديمية جديدة تناقش بمهارة وتفاوض بذكاء وتنشط الزيارات والاتصالات ستكون الحظوظ من نصيبك.



عاطفياً: قد تضطرّ إلى الدفاع عن نفسك أو تمرّ بعلاقة شخصية مهدّدة وتواجه بعض النزاعات مع الشريك لكنك تتغلب عليها

صحياً: بادر إلى ممارسة المشي واستفد من الطقس الجميل للتنزه على الشاطئ.

ومن أبرز مشاهير البرج: النجمة كورتني كارداشيان

الثور

مهنياً: ارتباك الأجواء في العمل وسوء تفاهم وعدائية، المصارحة لا تعطي ثمارها، بل تنقلب عليك وتنغص حياتك المهنية بعض الشيء

عاطفياً: الغوص في بعض التفاصيل قد يكون مفيداً، لكنه ليس الهدف المحدّد لعلاقتك المقبلة للوصول إلى الغاية المنشودة

صحياً: تواصل تنفيذ حميتك الغذائية المترافقة مع ممارسة الرياضة بانتظام.

ومن أبرز مشاهير البرج: الفنانة نانسي عجرم

الجوزاء

مهنياً: حيويتك ما تزال في أوجها وتنجز الكثير من الأعمال وتحقق نتائج غير مسبوقة تبهر الجميع وتأتيك بغير المتوقع أو المنتظر

عاطفياً: يدور في ذهنك الكثير من التساؤلات عن الحبيب وتحاول أن تجد لها إجابات إما منه مباشرة أو من أشخاص مقربين منه جداً

صحياً: تشعر اليوم بأنك منهك ومنهار وتحاول التخلص من الوضع الذي أنت فيه وتنجح.

ومن أبرز مشاهير البرج: الفنان أحمد مكي

السرطان



مهنياً: يوم مائي بامتياز يدلك الحدس على الاتجاه الصحيح، فتصغي إلى نداء العقل والمنطق لتسير في الدرب المؤدي إلى النجاح.

عاطفياً: تشعر بالاطمئنان العاطفي، وإذا شعرت برغبة في تطوير علاقتك بالشريك، فبادر إلى التكلم معه في الموضوع

صحيا: قد تواجه بعض الألم في عنقك أو ذراعيك، عليك التخفيف من الجلوس طويلاً أمام شاشة الكمبيوتر، والقيام بالتمارين الرياضية اللازمة.

ومن أبرز مشاهير البرج: الفنانة شيرين رضا

الأسد

مهنياً: القمر في مواجهة برجك من العقرب قد يعرضك لاتهام ما. إذا أردت إطلاق فكرة أو مشروع، فافعل ذلك، القرار النهائي مطلوب منك للحد من الخسائر الكبيرة

عاطفياً: تفهم الشريك لك مهم للاثنين معاً، لكنّ التساهل أحياناً يعقد الوضع ويوصلكما إلى الطريق المسدود

صحياً: تطور الأجواء إيجاباً يشعرك بالراحة وتنعكس الأجواء على الصعد كافة.

ومن أبرز مشاهير البرج: الفنان تامر حسني

العذراء

مهنياً: وجود القمر في البيت الثالث يجعلك مرتاحاً للتطور وليناً في التعامل وقادراً على بث الحماسة في قلوب المحيطين بك

عاطفياً: علاقة ممتازة وإشراق وانفتاح، فكّر في أمنية ما واعلم انّها ستتحقق خلال الأيام المقبلة

صحياً: بعض التورمات في القدمين قد تخيفك وتقلقك، فما عليك سوى زيارة الطبيب المختص.

ومن أبرز مشاهير البرج: الفنانة هيدي كرم

الميزان

مهنياً: حضورك القوي مهم جداً في الفترة المقبلة، لكن الحذر واجب أحياناً ولا سيما في الأوقات التي تشهد بعض التوترات المهنية

عاطفياً: الغيرة تهدّد العلاقة مع الشريك، والسبب هو بعض الريبة في تصرفاتك، فحاول القيام بما يساهم في التخلص من تلك الغيرة

صحياً: الغذاء الصحي مهم جداً، لكن ذلك يستوجب متابعة دائمة وغير مرحلية.

ومن أبرز مشاهير البرج: الفنانة شيرين عبد الوهاب

العقرب

مهنياً: القمر في برجك يحمل إليك بعض الحلول لمشاكل سابقة، وتكون الاتصالات مع الآخرين سلسة وسهلة وتتعرف إلى جديد

عاطفياً: بعض التغيير في روتين العلاقة يزيد من إعجاب الشريك بك فيعرض عليك تجديد شهر العسل واستعادة الماضي الجميل

صحياً: تمارس ضغطاً قوياً على نفسك بغية التخلّص من الوزن الزائد قبل نهاية الصيف.

ومن أبرز مشاهير البرج: الأديب طه حسين

القوس

مهنياً: إنتبه من مواجهات وحروب ولا تتورّط في قضية شائكة، بل راجِع أوراقك ومستنداتك، وانتظر بعض ردود الفعل المتعلّقة بقضية مالية

عاطفياً: أوضاعك العاطفية تتحسن تدريجياً ما يشعرك بالراحة وأنت قرب الحبيب، فتنسى هموم الدنيا وتستعيد معه أجمل اللحظات

صحياً: لا تلازم المنزل الكثير، بل اخرج واستفد من أوقات فراغك ورفّه عن نفسك.

ومن أبرز مشاهير البرج: الفنانة بريتني سبيرز

الجدي

مهنياً: عليك أن تدافع بشراسة عن إنجازاتك، حتى تتمكّن من تسجيل خطوة إضافية نحو المستقبل

عاطفياً: قرار المواجهة مع الشريك ليس سهلاً، وقد تكون له تبعات وذيول تترك مزيداً من الانشقاق بينكما

صحياً: مارس الرياضة قدر ما يسمح لك وقتك، ولا تتردد في القيام بنزهات في الطبيعة.

ومن أبرز مشاهير البرج: الفنانة ديانا حداد

الدلو

مهنياً: لا تخضع للضغوط والتزم تنفيذ التعليمات الموجهة إليك فقط، ولا تبتكر ما قد يسيء إلى جهودك في العمل

عاطفياً: الحوار الهادئ هو السبيل الأفضل لتنعم مع الشريك بحياة هادئة، فتجد أن الأمور أكثر سهولة مما كنت تتوقع

صحياً: لا تجعل الآخرين يستفزونك ويثيرون عصبيتك بغية إصابتك بعارض صحي.

ومن أبرز مشاهير البرج: الفنان محمد هنيدي

الحوت

مهنياً: معنوياتك مرتفعة وقدرتك على الانفتاح مهمّة وواسعة جدّاً، الأمر الذي ينعكس إيجابًا على مختلف الصعد

عاطفياً: شخص ما في العمل يلفت انتباهك وتحاول التقرب منه لتتعرف إليه أكثر على أمل البدء بعلاقة جديدة

صحياً: بعض التمارين الرياضية للتخفيف من الوزن الزائد حل مفيد إذا ترافق مع حمية جدية.



ومن أبرز مشاهير البرج: الفنانة دينا الشربيني