«المنشآت الفندقية»: متوسط نسب الإشغال الفندقى ستصل لـ70%

قال علاء عاقل رئيس لجنة تيسير الأعمال بغرفة المنشات الفندقية، إن قرار مد إجازة عيد الأضحى منح فرصة أكبر للذهاب إلى المدن السياحية وقضاء إجازة العيد.

وأضح «عاقل» أن هناك إقبالا على كافة المقاصد خلال العيد وأن متوسط نسب الإشغال الفندقي ستصل لـ70% وهي النسبة المعمول بها حاليا.

وأضاف أن متوسط سعر الفرد بالفنادق خلال العيد يصل إلى 800 جنيه والغرفة لشخصين تبدأ من 1600 جنيه بجنوب سيناء والبحر الأحمر، لافتا إلى أن كل فندق يضع السعر على حسب درجة نجوميته والخدمات المقدمة للنزلاء.