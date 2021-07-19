الإثنين 19 يوليو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

تعرف على أجمل مسجات عيد الأضحى 1442 والمعايدات الرقيقة

عيد الأضحى المبارك
عيد الأضحى المبارك

يبحث كثير من المواطنين عن أجمل مسجات عيد الأضحى 1442، عبر محرك البحث "جوجل" لتهنئة الأقارب والأصدقاء، حيث تحمل الرسائل البهجة في عيد الأضحى المبارك، وتشمل المعايدات الرقيقة بحلول عيد الأضحى.

تستعرض "الدستور" في ذلك التقرير أجمل مسجات عيد الأضحى 1442.

 

أجمل مسجات عيد الأضحى 1442

 

يسعى المسلمون مع حلول عيد الأضحى المبارك لتقديم التهاني والمباركات لأسرهم وللأصحاب، وتبادل الحب والود بينهم، بالإضافة إلى الأدعية، متمنين لهم عيد سعيد ملئ بالحب والخير والبركة.

وتتسم “مسجات” عيد الأضحى 2021 بأنها ذات طابع فريد، تزيد من الألفة والمحبة بين المواطنين، وتشعرهم بمكانتهم في القلوب، وتؤثر في العلاقة بين الأحباء وقدرتهم على استكمال مسيرة الحب النقي بينهم.

وتكون مسجات عيد الأضحى المبارك من أبرز الطقوس التكنولوجيا الحديثة، مع اقتراب موعده، حيث يسعى الأهل والأقارب لإرسال بعض التهاني عن طريق رسائل نصية عبر الهاتف المحمول.

وعيد الأضحى المبارك من المناسبات التي تدخل البهجة والسرور على قلوب المواطنين والأمة الإسلامية بأكملها، ولذلك نستعرض لكم بعض رسائل عيد الأضحى المبارك:

 

تابع أيضا

«حدائق ومتنزهات الزراعة» تؤكد استعداداتها لاستقبال الزوار فى عيد الأضحى

الرئيس السيسي يتلقى اتصالًا من ولي عهد أبو ظبي للتهنئة بقرب عيد الأضحى

 

الرسالة الأولى: نسأل الله عز وجل أن يتقبل منكم صالح أعمالكم، وكل عام وأنت بدوام صحة وعافية.
الرسالة الثانية: عيد أضحى سعيد ومبارك على الأسرة الكريمة.
الرسالة الثالثة: تمنياتي لكم بأرق التهاني بمناسبة العيد الكبير المبارك.
الرسالة الرابعة: نتمنى لكم أن تكون كل أيامكم عيد وسعادة، عيد أضحى سعيد ومبارك عليكم.
الرسالة الخامسة: مع كل حبة من العطر، وكل نقطة من المطر، اهنيكم بعيد الأضحى المبارك الكريم، وأتمنى أن تكونوا بأفضل حال.
الرسالة السادسة: عيد أضحى مبارك وسعيد للأحباء، ويا رب يجعل يومكم ملئ بالسعادة والهناء.
الرسالة السابعة: عيد سعيد وعمر مديد وخير وفير، كل عام والأسرة الكريمة بخير وسعادة.

أجمل مسجات عيد الاضحى 1442 مسجات عيد الاضحى عيد الأضحى حوجل عيد الأضحى المبارك

رئيس التحرير

وائل لطفي

يعقوب.. حليف الشيطان الذى بشّر بالحرية والإخاء والمساواة

الأكثر قراءة

«الصحة»: طوارئ بمنافذ البلاد لتجنب دخول سلالات جديدة من كورونا خلال العيد

«الوزير» يستجيب لمطالب أهالي الإسكندرية بشأن مسار مشروع «مترو أبوقير»

حبس عبدالناصر سلامة 15 يومًا بتهمة تمويل الإرهاب

نقابة المهن التثميلية ترد على أخبار وفاة الفنان الشاب محمد السعدنى

صور تهنئة بمناسبة عيد الأضحى 1442.. أجمل رسائل تهنئة العيد الكبير 2021

حجاج بيت الله الحرام على صعيد عرفات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

علقة ساخنة ثمن شائعة «اختفاء الوالى» و«عدل أفندينا»

جمال-أسعد

ثورة يوليو

ماجد حبته

داعش.. النسخة السمراء

محمد فوزي

مصر ولبنان

علي سعدة

بطل من ورق

د. منى حلمى

لا أحد يستطيع خنق الحرية

مؤمن المحمدي

الاتحاد المختلط

عبدالوهاب داود

عن فوضى النشر والطبعات الوهمية فى معرض الكتاب

صور

المدبح.. محطة الأضحية الأخيرة

شوادر اللحوم تستعد للعيد

بعثة الأهلى «أبطال العاشرة» تصل إلى القاهرة

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تسجل 829 حالة إصابة جديدة بكورونا

أشتية: اقتحامات المستوطنين لباحات المسجد الأقصى يستدعى تدخلا دوليا لوقفه

السفارة الإسرائيلية: "تل أبيب" غير مسؤولة عن تطورات أزمة سدالنهضة