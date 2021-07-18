الإثنين 19 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

وزير التموين: ندرس تعديل نظام صرف الخبز المدعم للمواطنين

وزير التموين
وزير التموين

أكد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية أنه يتم حاليا دراسة تعديل نظام صرف الخبز المدعم للمواطنين على بطاقات التموين.

وقال المصيلحي خلال مداخلة هاتفية مع أحمد موسى في برنامج "على مسؤوليتي" على فضائية صدي البلد إن حق المواطن لن يتغير ولكن سيصبح للمواطن مبلغ نقدي يشتري من خلاله الخبز المدعم مثل صرف السلع التموينية، مشيرا إلى أن سيطرح على المجتمع المدني لمناقشته عقب الانتهاء من دراسته.

وأضاف المصيلحي أنه تم مناقشة الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية مع الرئيس عبدالفتاح السيسي، والذي تم خلاله التأكيد على أن الاحتياطي لا يقل عن 6 أشهر.

ولفت المصيلحي إلى أنه تم تأسيس شركتي قها وإدفينا بالشراكة مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة، بحيث يتم تجميع قدرات الصناعات الغذائية وتم الحصول على 148 ألف فدان في مدينة السادات .

ونوه بأنه سيتم البدء في العمل خلال شهر بعد عيد الأضحي على أن يتم الانتهاء من كل الدراسات الهندسية والفنية، كما سيتم طرح إنتاج جديد على أعلى مستوى من العصائر والمركزات والخضار المجمد وجميع المنتجات المعبئة مثل الفول والفاصوليا.

وأكد المصيلحي أنه يتم العمل على العودة مرة أخري لإعادة صياغة شركتي قها وإدفينا لما يجب أن تكون عليه في 2021.

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