الأحد 18 يوليو 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

«سند زواج».. ولى العهد السعودى يوجه بصرف مليون دولار لـ200 شاب وفتاة

محمد بن سلمان
محمد بن سلمان

وجه ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بن عبد العزيز بصرف مبلغ يقدّر بـ997080 دولارا لحوالي 200 شاب وفتاة في المملكة، في إطار مبادرة "سند زواج".

وأفادت وكالة الأنباء الرسمية السعودية "واس"، اليوم الأحد،  بأن بن سلمان "وجه بصرف عطاء غير مشروط وغير مسترد بمبلغ 3740000 ريال إلى ما يقارب 200 شاب وفتاة على مستوى مناطق المملكة من خلال مبادرة "سند الزواج"، حرصا على مساندة الأيتام من ذوي الظروف الخاصة والأشخاص ذوي الإعاقة لكونهم من الفئات ذات الأولوية لبرنامج سند محمد بن سلمان".

وأضافت أن المرحلة الثانية من "سند الزواج" تأتي استكمالا لمرحلة أولى قدم فيها بن سلمان 520 مليون ريال، استفاد منها أكثر من 26000 شخص في مختلف مناطق المملكة، كما تلقوا دورة تدريبية في الوعي المالي لتعزيز المعرفة والتثقيف حول الاستفادة المثلى من الدعم.

وأشارت إلى أن المبادرة تستهدف بدعمها حديثي الزواج من الأيتام من ذوي الظروف الخاصة والأشخاص ذوي الإعاقة، لكونهم ضمن الفئات ذات الأولوية للبرنامج.

المملكة العربية السعودية ولي العهد السعودي محمد بن سلمان مبادرة سند زواج عطاء غير مشروط

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وائل لطفي

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