الأحد 18 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

انتقال خبراء الأدلة الجنائية لمعاينة موقع حريق محل ملابس بمنشأة ناصر

حريق محل
حريق محل

كشف مصدر بمديرية أمن القاهرة انتقال خبراء الأدلة الجنائية لمعاينة موقع حريق هائل شب في محل ملابس بمنشأة ناصر. 

وسيطر رجال الحماية المدنية بالقاهرة على حريق شبّ داخل محل ملابس بمنطقة منشأة ناصر دون وقوع خسائر بشرية.

تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة إشارة من النجدة مفادها اشتعال النيران في محل ملابس بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر، وتم الدفع بـ3 سيارات إطفاء وفرض كردون أمني بمحيط موقع الحادث والسيطرة على النيران وإخمادها، دون وقوع خسائر بشرية، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

انتقال الأدلة الجنائية خبراء حريق محل منشأة ناصر

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