بشوربة الكوارع.. طرق طبيعية لتعزيز جهاز المناعة عند الأطفال

يريد الآباء أن يكونوا قادرين على حماية أطفالهم من الأمراض المختلفة قدر الإمكان، وعلى الرغم من تزويدهم بالمكملات الغذائية للمساعدة في ملء العناصر الغذائية المفقودة في أجسامهم، يفكر البعض في بدائل صحية وأكثر أمانًا لتعزيز نظام المناعة لدى أطفالهم.

ووفقًا لما نشره موقع "healthybuilderz" الطبي، هناك العديد من المكونات الطبيعية التي يمكنها في تعزيز مناعة الطفل.

فيتامين سي:

عندما يتعلق الأمر بمنع نزلات البرد والإنفلونزا ، فمن المحتمل أنك تفكر في زيادة كمية فيتامين سي التي تعطيها لطفلك، ومن المعروف أن فيتامين سي يقلل الالتهاب ، ويحارب العدوى، بل ويقلل من خطر الإصابة بالمرض.

الحصول على النوم:

يمكن أن يتعرض جهاز المناعة لدى طفلك للخطر إذا فقد النوم الذي يحتاجه بشدة، ففي مرحلة الطفولة يحتاج أجسامهم إلى الراحة حتى يصبحوا أقوى وأكثر صحة، فالحرمان من النوم يمكن أن يؤدي إلى ضعف الجهاز المناعي مما يجعل طفلك عرضة للأمراض المختلفة.

شرب المزيد من الماء:

لا تحافظ المياه على رطوبة طفلك فحسب، بل تساعد أيضًا في التخلص من أي سموم يقاومها الجهاز المناعي، لذا ينصح الأطباء بضرورة إضافة الماء للطفل من وقت لأخر.

الحد من التوتر:

الكبار ليسوا الوحيدين الذين يشعرون بالتوتر، لكن الأطفال يمكن أن يشعروا أيضًا بضغط الاضطرار إلى التفوق في المدرسة، حيث يميل بعض الأطفال إلى النوم في وقت متأخر من الليل بسبب هذا أو يقلقون كثيرًا بشأن اختباراتهم من تعرض جهاز المناعة لديهم للخطر.

بكتريا البروبيوتيك:

هناك طريقة أخرى للمساعدة في تعزيز جهاز المناعة لدى طفلك وهي التأكد من أن بكتيريا الأمعاء لديها متوازنة، حيث تتمثل إحدى طرق القيام بذلك في إعطائهم البروبيوتيك بحيث يمكن للبكتيريا الجيدة أن تساعد جهاز المناعة.

شوربة الكوارع:

من الأشياء الأخرى التي يمكنك استخدامها لتقوية جهاز المناعة لدى طفلك، هي تناول مرق العظام، فهي من الأطعمة الفعالة في محاربة فيروس البرد والأنفلونزا.