«يارب تبقى بخير».. رواد السوشيال ميديا يدعمون ياسمين عبد العزيز

تصدرت الفنانة ياسمين عبدالعزيز منصات السوشيال ميديا بعد إعلان زوجها الفنان أحمد العوضي عن تعرضها لأزمة صحية.

وتمنى رواد السوشيال ميديا الشفاء العاجل لياسمين، حيث كتبت صبا حسن: «يا رب تكون معها إلا ياسمين عبد العزيز يا رب اشفيها وعافيها حبيبتي».

وعلقت ريهام رامي: «أسأل الله العلى العظيم أن يتم شفائها على خير شفاءا لا يغادر سقما بإذن الله اللهم اشفها واشفى كل مريض اللهم احفظنا جميعا اللهم ارحم موتانا اللهم امين يارب العالمين».

وكتبت نجوى شحاتة: «شفاها الله وعافاها وأبعد عنها أى مكروه وسوء».