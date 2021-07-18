هاني رمزي يستقبل ضحية واقعة قطار منوف بمسرحية «أبو العربي» (فيديو)

استقبل الفنان هاني رمزي، محمد رشاد صاحب واقعة تعدى كمساري قطار منوف، وبصحبته ابنته ملك، بحضور أبطال العمل المسرحي "أبو العربي"، فى إطار تقديم الدعم الكامل له ولأسرته.

وقدم رمزي، رشاد، بشكل جيد وسط حالة تصفيق شديدة من قبل الجمهور وأبطال العمل، وسط حالة سعادة كبيرة من الضيف وابنته.

وتدور مسرحية "أبو العربي في ميشين إيمبوسيبل" حول أبو العربي الشخصية الشهيرة، يقع في صدفة غريبة أنه يشبه العالم الشهير هادي الفرماوي، الذي اختفى منذ عدة أعوام، مما يجعل فكري المحامي يستغل ذلك الشبه وإقناع أبو العربي بتنفيذ المهمة المستحيلة.

وتعد المسرحية عودة للنجم إلى خشبة المسرح، وذلك بعد غياب 18 عامًا عن تقديم العروض المسرحية منذ تقديمه مسرحية "كده أوكيه" في عام 2003.

العمل المسرحي "أبو العربي" من إخراج تامر كرم، وتأليف محسن رزق، وأشعار عادل سلامة، بطولة هاني رمزي، وداليا البحيري، وأحمد فتحي، ومحمد جمعة، وحجاج عبدالعظيم، وليلى عز العرب، وعمرو عبدالعزيز، ونخبة من الشباب الصاعدين، بالإضافة إلى وجود عدد من الاستعراضات التي يقدمها بشكل جديد مخرج العمل.

جدير بالذكر أن صاحب واقعة قطار منوف يبلغ من العمر 39 عاما ويعيش بمنطقة المرج بالقاهرة ويعمل موظفا بإحدى الشركات ويذهب لقرية الحامول بصفة مستمرة لزيارة جدة ابنته.