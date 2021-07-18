الأحد 18 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«التخطيط»: 108 محطات لرصد ملوثات الهواء تغطى 23 محافظة

الدكتورة هالة السعيد
الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط

كشفت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، عن تخصيص استثمارات بقيمة 3.3 مليار جنيه خلال عام 2021-2022 فى مجال تحسين البيئة يتم توزيعها على المحافظات المختلفة، وتأتى محافظة أسيوط فى المركز الأول بنسبة 8.3%، وتليها محافظة البحيرة بنسبة 7.8%، ثم محافظة الأقصر بنسبة 7.5%، ومحافظة أسوان بنسبة 7.2% ومحافظتى بورسعيد وشمال سيناء بنسبة 0.6% لكل منهما.


ووفقًا لوثيقة خطة التنمية المستدامة للعام المالى الحالى 2021-2022، فإن الوزارة تستهدف الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر بالتركيز على مبادرات التحسين البيئى، والحد من مصادر التلوث، وخاصة فى ظل انتشار وباء كورونا بشكل يحقق أمن الموارد ويدعم عدالة استخدامها والاستغلال الأمثل لها والاستثمار فيها ويضمن حقوق الأجيال القادمة، ويعمل على تنويع مصادر الإنتاج والأنشطة الاقتصادية والتنافسية ، ويوفر فرص عمل جديدة بمأمن عن الأوبئة والأمراض.
 

وتشير الخطة إلى ترشيد استخدامات الطاقة ومواصلة جهود التطوير البيئى ومعالجة الملوثات وخفض نسبة انبعاثات ثانى أكسيد الكربون إلى المستويات العالمية، والتوسع فى استخدام التكنولوجيا النظيفة وفى مشروعات إعادة تدوير المخلفات على مستوى كافة المحافظات فى إطار مفهوم الاقتصاد الأخصر والمشروعات صديقة البيئة.
 

وتضيف الخطة أن الوزارة تستهدف فى برنامج تحسين نوعية الهواء تحقيق نسبة 5% خفض فى أحمال التلوث  من الأتربة الصدرية العالقة فى الهواء فى محافظات القاهرة الكبرى والدلتاـ وقد تجاوزت المستهدف بتحقيق نسبة خفض للتلوث قدرها 24% أى حوالى 5 أضعاف النسبة المستهدفة، بالإضافة إلى التوسع فى عدد محطات رصد ملوثات الهواء إلى 108 محطات تغطى 23 محافظة ضمن الشبكة القومية لمحطات رصد نوعية الهواء المحيط، وتم ربط عدد 352 مدخنة فى عدد 76 منشأة صناعية ومحطة كهرباء بالشبكة القومية لرصد الانبعاثات الصناعية ولأول مرة يتم ربط محطات الكهرباء.

التخطيط استثمارات خطة التنمية المستدامة تحسين البيئة تلوث الهواء محطات

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