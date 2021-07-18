بنك ناصر يواصل صرف معاشات يوليو

يستمر بنك ناصر الاجتماعي، غدا الاثنين، صرف معاشات من تخلف عن الصرف، بناءً على توجيهات نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، عبر ماكينات الصرف الآلي ومنافذ شركة "فوري" لتكنولوجيا البنوك والدفع الإلكتروني، المنتشرة على مستوى محافظات الجمهورية، مع اتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة فى هذا الشأن، حيث تم توفير أدوات التعقيم لمنع انتشار فيروس كورونا.

يذكر أن بنك ناصر أعلن أنه يتم العمل على تحقيق مبدأ التكافل الاجتماعي والعدل والمساواة وتوفير الحماية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية، ووفقا للدور الذي يقوم به بنك ناصر الاجتماعي يتم تقديم مساعدات للأسر الأكثر احتياجا بالمجتمع سواء كانت مساعدات عينية ونقدية (تصرف دفعة واحدة أو على دفعات.

وأكد بنك ناصر الاجتماعي، أنه يتم التوسع بشكل ملحوظ فى أنظمة الادخار بما يتناسب مع الاستراتيجية العامة للدولة لتحفيز الادخار وضمان عوائد مناسبة لدعم ذوي الدخول الثابتة، وبما يتناسب مع وضع البنك في السوق المصرفية والمساهمة في دوره في المسئولية المجتمعية، حيث قام البنك مؤخرًا بطرح أوعية ادخارية انفردت بها بالسوق المصرفية ذات عائد تنافسي مميز في ظل التغيرات في أسعار السوق المصرفية المتلاحقة، ومنها شهادة رد الجميل، وشهادة إيد واحدة، وحسابات ولادنا، وحساب بنت الملك، وحسابات حماية، حيث بلغت الأوعية الادخارية للعملاء مبلغ 11.424 مليار جنيه مقابل إجمالي رصيد عن العام السابق مبلغ 8.755 مليار جنيه بمعدل نمو 30%.