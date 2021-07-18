الأحد 18 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

سياسي

اقتراح برلمان بتفعيل هيئة صرف الفشن بعد توقفه 5 سنوات

طه الناظر عضو لجنة
طه الناظر عضو لجنة الإسكان

تقدم طه الناظر، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب باقتراح برغبة يطالب بتفعيل هيئة الصرف الصحي بالفشن التابعة لمحافظة بني سويف، وتنفيذها بعدما تم تجميدها منذ 5 سنوات حتى الآن، مشيرًا إلى أن هناك عددا كبيرا من قرى مركز الفشن لم تدخلها بعد خدمة الصرف الصحي، مطالبًا بسرعة إدخاله لهذه القرى لينعم أهالي هذه القرى بحياة كريمة.

أشار عضو مجلس النواب، لـ"الدستور"، إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أطلق مبادرة حياة كريمة رغبة منه في أن ينعم جميع المصريين بظروف معيشة آدمية ومناسبة.

كان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد أطلق في مستهل عام 2019، مبادرة "حياة كريمة "للفئات المجتمعية الأكثر احتياجًا.

وفور إطلاق مبادرة الرئيس السيسي «حياة كريمة»، تحركت أجهزة الدولة في اتجاه تنفيذ تلك المبادرة، والعمل على تحقيق أهدافها بتوفير حياة كريمة، لغير القادرين وتطوير القرى الأكثر احتياجًا وتوفير المرافق والخدمات لغير القادرين في هذه القرى وهو ما عرف بمشروع تطوير الريف المصري.

 وقال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إن المشروع يعد بمثابة «أيقونة الجمهورية الجديدة» التي وعد الرئيس السيسي الشعب المصري بها، والتي سيكون عنوان إطلاقها الحقيقي هو هذا المشروع العملاق وغيره من المشروعات القومية التي تنفذ اليوم على أرض مصر، والتي تغطي ربوع الجمهورية بأكملها، سواء ما يتعلق بالمشروعات الجديدة التي يتم تنفيذها في المناطق الصحراوية، أو عبر تطوير المناطق القائمة، والتي كانت تعاني من الإهمال لعشرات السنين، وعدم التركيز في عملية التنمية لها.

كما أكد الدكتور مصطفى مدبولي في كلمته أن الدولة نفذت ولا تزال تنفذ على مدار السنوات السبع الماضية العديد من المشروعات القومية، تجاوزت تكلفتها 6 تريليونات جنيه، أسهمت في تعزيز القدرة على البدء في تحقيق التنمية المستدامة للريف المصري، ضمن مبادرة «حياة كريمة»، قائلا إن كل مشروع ينفذ هو مشروع قومي وعالميّ، ولكن يظل مشروع «حياة كريمة» وتنمية الريف المصري هو الأكبر والأعظم في تاريخ مصر.

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