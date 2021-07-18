الإبلاغ عن المشردين واستمرار صرف الدعم.. أبرز أنشطة «التضامن»

شهدت وزارة التضامن الاجتماعي، اليوم، عددًا من الأنشطة ونستعرضها في التقرير التالي:

«التضامن» تطالب المواطنين بسرعة الإبلاغ عن المشردين والانتهاكات بدور الرعاية

طالبت وزارة التضامن الاجتماعي، المواطنين بضرورة الإبلاغ عن تواجد أطفال بلا مأوى أو مشردين بلا مأوى أو بلاغات بانتهاكات في مؤسسات الرعاية الاجتماعية من خلال الاتصال بالخط الساخن للوزارة 16439 أو من خلال الصفحة الرسمية لوزارة التضامن الاجتماعي على مواقع التواصل الاجتماعي.

تدشين غرفة عمليات مركزية لبرنامج حماية الأطفال والكبار بلا مأوى في العيد

أعلنت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي رفع حالة الاستعداد بمناسبة عيد الأضحى المبارك، حيث تم تشكيل غرفة مركزية لبرنامج أطفال وكبار بلا مأوى خلال فترة العيد للتواصل والاستجابة للبلاغات الواردة من خلال الخط الساخن 16439.

صندوق علاج الإدمان: فريق متخصص للرد على المواطنين خلال عيد الأضحى

قال عمرو عثمان، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، إن الصندوق رفع حالة الطوارئ استعدادا للعيد، حيث يتواجد فريق متخصص للرد على المكالمات الواردة للخط الساخن، وتسجيل بيانات الراغبين في تلقي العلاج.

«القباج»: استمرار عمل الخط الساخن لعلاج الإدمان خلال أيام عيد الأضحى

أعلنت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، استمرار عمل الخط الساخن لعلاج مرضى الإدمان "16023" خلال أيام عيد الأضحى المبارك لتلقى الاتصالات الواردة على مدار الساعة، حيث تتنوع الخدمات التى يقدمها الصندوق بين توفير العلاج لمرضى الإدمان مجانا وفى سرية تامة وكذلك توفير المشورة العلاجية ومتابعة الحالات الخاضعة للعلاج، إضافة إلى توفير المشورة للأسر حول آليات الاكتشاف المبكر وكيفية التعامل مع الحالات المرضية.

لينك بوابة الاستعلام والشكاوى لبرنامج تكافل وكرامة 2021

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، أن عدد مستفيدي الدعم النقدي تكافل وكرامة بلغ 3.8 مليون أسرة مستفيدة خلال يوليو الجاري، بميزانية تقدر بحوالي 20 مليار جنيه، بما يضم 14 مليون مستفيد من الدعم النقدي من2003 حتى العام الجاري 2021 بنسبة زيادة 500%.

«التضامن»: صرف دعم «تكافل» والمتخلفين عن «كرامة» اليوم

تواصل وزارة التضامن الاجتماعي، اليوم الأحد، صرف الدعم النقدي "تكافل" لأكثر من 2 مليون مستفيد، بالاضافة إلى من تخلف عن صرف الدعم النقدي "كرامة" خلال الأيام الماضية.

وأكدت وزارة التضامن الاجتماعي، أن موازنة الدعم النقدي ارتفعت إلى 19 مليار جنيه خلال العام المالي الحالي 2021 - 2022.