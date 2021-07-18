«سكة السلامة» لعلاج الإدمان تصل محطات قطارات مصر

يستمر صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي برئاسة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، في تنفيذ مبادرة «سكة السلامة» بالعديد من الهيئات والمرافق الحيوية، حيث تم تنفيذها داخل محطات القطارات بالتعاون مع الهيئة القومية لسكك حديد مصر، لرفع وعي الركاب بمخاطر وتعاطي وإدمان المواد المخدرة.

وأكدت نيفين القباج استمرار تنفيذ المبادرة للتوعية بأضرار تعاطي المخدرات لمختلف الفئات خاصة في المرافق الحيوية، حيث يتم تنفذها داخل محطة مصر بالتوازي مع تنفيذها أيضا بمحطات مترو الأنفاق.

وأوضحت أن المبادرة تستهدف إلقاء الضوء على الخدمات التي يقدمها الخط الساخن لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان 16023 وكذلك دور الأسر في الاكتشاف المبكر للتعاطي ومراحل العلاج من خلال المراكز العلاجية الشريكة مع الخط الساخن، والبالغ عددها 27 مركزا علاجيا في 17 محافظة حتى الآن حتى الآن.

ووجهت بتكثيف تنفيذ البرامج التوعوية عن أضرار تعاطي المخدرات، خاصة في المرافق الحيوية، لحماية الشباب من الوقوع في براثن الإدمان.