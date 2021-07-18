الدير المحرق يشدد على اتباع الإجراءات الاحترازية خلال الزيارات

أعلن دير السيدة العذراء المحرق بأسيوط فتح أبوابه للزائرين يوميًا من الخامسة صباحًا وإلى الحاديه عشر مساءً.

واعتذر الدير عن مبيت الرحلات والأسر والأفراد ودون أي استثناء سواء في الحجرات أو في أي من ساحاته الداخلية .

وشدد الدير في بيان الأحد، على اتباع الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا: "نرجو من الزائرين مراعاة ارتداء الكمامة والحفاظ على الصحة العامة للجميع.، طالبين من الله أن يرفع الوباء عن العالم وعن مصرنا الحبيبة”.

في السياق، أعلنت عدد من الأديرة القبطية الأرثوذكسية فتح أبوابها للزيارات خلال الشهر الجاري، لكن مع التأكيد على اتباع الإجراءات الاحترازية ومن بينها دير الأنبا باخوميوس الشايب ودير مارجرجس الرزيقات بالأقصر، وذلك عقب إغلاقهم خلال فترة انتشار فيروس كورونا المستجد بالشهور الماضية.

واختتمت الكنيسة الأرثوذكسية، صوم الرسل والذي يستمر حتى 12 يوليو المقبل، بعيد القديسين بطرس وبولس الرسول.

ويعتبر صوم الرسل من أقدم الأصوام في الكنيسة عبر الأجيال، حيث يستند إلى الآية التى تقول: "ولكن حينما يرفع عنهم العريس فحينئذ يصومون"، كما يعد صوم الرسل هو أول صوم صامته الكنيسة، فقد صامه الآباء الرسل بعد حلول الروح القدس عليهم استعدادًا للخدمة، وأنهم صاموا أربعين يومًا على مثال موسى النبي قبل أن يتسلم لوحي الشريعة وإيليا النبي قبل أن يكلمه الله على جبل حوريب، وأيضًا لصوم السيد المسيح أربعين يومًا قبل أن يبدأ فى خدمته.