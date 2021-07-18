الأحد 18 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«التموين»: تكثيف المعروض من اللحوم والسلع في الأسواق استعدادا للعيد

اللحوم
اللحوم

قال المهندس عادل عبدالعزيز العضو المنتدب للشئون التجارية للشركة العامة لتجارة الجملة التابعة لوزارة التموين، إن المهندس أحمد حسنين رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية، أصدر تعليمات للشركات التابعة لوزارة التموين تمثلت في تكثيف المعروض من اللحوم والسلع بأنواعها، مثل اللحوم الطازجة السوداني، استعدادًا لعيد الأضحى المبارك.

وأضاف «عبد العزيز» أن اللحوم السودانية تعتبر «بلدية» لأنها توضع بالمحاجر في توشكى، ويتم تغيير المرعى الخاص بها، وبالتالي تتحول إلى بلدية، وجودتها تنافس اللحوم البلدية، حيث أن سعرها 85 جنيه بينما اللحوم البلدية سعرها من 130 إلى 140 جنيه للكيلو

وأوضح أن أسعار اللحوم بالمجمعات الاستهلاكية تنخفض عن سعر السوق بحوالى 15 إلى 25%، موضحا أن الوزارة استطاعت توفير حوالي 8000 إلى 10000 ذبيحة عجول سوداني، خلال عيد الأضحى المبارك، ليباع الكيلو بسعر 85 جنيه.

وأوضح أنه بالنسبة معدلات الاستلام فى منافذ "دلتا ماركت" التابعة للوزارة، فيصل المتوسط اليومي من 80 إلى 100 عجل سوداني، بالإضافة إلى الخراف المذبوحة المبردة فهناك حوالى 150 خروف يوميًا، حيث يتم ضخ تلك الكميات من خلال منافذ الشركة العامة لتجارة الجملة، ويبلغ عدد منافذها 116 منفذ استهلاكي، أما على مستوى الشركة القابضة فإن هناك حوالي 1300 منفذا.

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