المركز الوطنى لمكافحة الأمراض: الوضع الوبائى فى ليبيا خطير

وصف رئيس المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا بدر الدين النجار، اليوم الأحد، الوضع الوبائي في بلاده بـ "الخطير"؛ حيث عدد الإصابات في ارتفاع وإمكانيات البلاد لا تستطيع استيعاب الموقف نظرا لقلة الإمكانيات المادية والعناصر الطبية، وفق قوله.

وكشف النجار، أن مراكز العزل تعمل بنسبة 50% من قدرتها الاستيعابية، موضحا أن كل مركز لديه 90 سريرا يعمل منها ـ60 سريرا فقط، وفقا لـ"بوابة إفريقيا" الإخبارية الليبية.

وأرجع النجار، ذلك إلى غياب العناصر الطبية التي تركت العمل بعد 7 أشهر دون مرتبات، مشيرا إلى أنه خلال زيارة رئيس حكومة الوحدة الوطنية لمراكز العزل صرح بأن الحكومة حولت 100 مليون دينار لوزارة الصحة لمكافحة هذا الوباء، ولكن يبدو أن هناك تباطؤا في الإجراءات.

وأكد النجار، أن السلالة الحالية الموجودة في ليبيا، هي "السلالة الهندية"، لافتا إلى أنه رغم عدم وجود مخابر التحاليل، الا أن سرعة الانتشار الموجودة تدل على ذلك.

ونوه بأن المركز الوطني أحال للجنة العلمية الخاصة بمكافحة كورونا بضرورة تشديد الإجراءات الاحترازية بقفل كل أماكن التجمعات حتى لا تصل البلاد إلى مرحلة "الكارثة".

وكان رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة رفقة وزير الصحة، تفقد أمس السبت، عددا من مراكز العزل بمدينة طرابلس؛ حيث أطلع على سير العمل داخل هذه المراكز، ومدى جاهزيتها لاستقبال الحالات المصابة.

وبحسب بيان صادر عن المكتب الإعلامي للحكومة، فقد أعطى الدبيبة بعد أن أستمع وبشكل مباشر للمرضى والأطقم الطبية، تعليماته لوكيل وزارة الصحة بمعالجة كافة العراقيل التي يواجه عمل المنظومة الطبية، وتسديد مستحقات العاملين في المراكز دون أي تأخير .

يشار إلى أن المركز الوطني لمكافحة الأمراض سجل خلال الـ 24 ساعة الماضية 28 حالة وفاة و 4061 إصابة جديدة بفيروس كورونا

وبذلك يسجل عدد الإصابات الكلي منذ ظهور الوباء في ليبيا، 221 ألفا و495 حالة منها 34 ألفا و778 حالة نشطة حتى الآن، فيما تعافى 183 ألفا و436 حالة، وسجلت 3281 حالة وفاة.