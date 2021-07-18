الأحد 18 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

قاهرة المستحيل.. «آخر النهار» يحيى الذكرى الـ17 لرحيل سعاد كفافي

جريدة الدستور

قدم الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، في حلقة اليوم من برنامج "آخر النهار"، فقرة خاصة إحياء للذكرى الـ17 لرحيل رائدة التعليم الخاص وأيقونة العمل التربوي الدكتورة سعاد كفافي مؤسسة جمعية مصر للعلوم والتكنولوجيا.

وقال الباز، إن الدكتورة سعاد كفافي وصل بها الحلم أن تنشء جمعية مصر للعلوم والتكنولوجيا، وهي ليست مجرد سيدة عملت في التعليم، لكنها أرست قيما أخلاقية، مشيرا إلى أن البعض طالب بزيادة المصروفات في الجامعة، لكنها رفضت وقالت "احنا بنعمل تعليم للناس مش بنلم فلوس".

ولفت الباز، إلى أن الدكتورة سعاد الطوخي لييست رائدة في التعليم فقط، وإنما لها مساهمات في المجتمع المدني، حتى أنها وصفت بأنها سيدة الأحلام وقاهرة المستحيل وتركت إرثا غاليا نعتز به.

وعرض برنامج "آخر النهار"، تقريرا غعن أبرز محطاات الراحلة سعاد كفافي، وإسهاماتها في التعليم والمجتمع المدني.

 

وأشار التقرير إلى أن الدكتورة سعاد كفافي أنفقت أيام عمرها لتعليم الإنسان، وأستت الجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا في عام 1996، وهي أهم جامعة خاصة في مصر تضم مكتبة مركزية، كما أسست مستشفى سعاد كفافي، وقافلة مسشفى سعاد كفافي المتنقل، لتقديم الخدمات الطببية لغير القادرين.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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