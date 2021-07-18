قاهرة المستحيل.. «آخر النهار» يحيى الذكرى الـ17 لرحيل سعاد كفافي

قاهرة المستحيل.. «آخر النهار» يحيى الذكرى الـ17 لرحيل سعاد كفافي
قدم الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، في حلقة اليوم من برنامج "آخر النهار"، فقرة خاصة إحياء للذكرى الـ17 لرحيل رائدة التعليم الخاص وأيقونة العمل التربوي الدكتورة سعاد كفافي مؤسسة جمعية مصر للعلوم والتكنولوجيا.
وقال الباز، إن الدكتورة سعاد كفافي وصل بها الحلم أن تنشء جمعية مصر للعلوم والتكنولوجيا، وهي ليست مجرد سيدة عملت في التعليم، لكنها أرست قيما أخلاقية، مشيرا إلى أن البعض طالب بزيادة المصروفات في الجامعة، لكنها رفضت وقالت "احنا بنعمل تعليم للناس مش بنلم فلوس".
ولفت الباز، إلى أن الدكتورة سعاد الطوخي لييست رائدة في التعليم فقط، وإنما لها مساهمات في المجتمع المدني، حتى أنها وصفت بأنها سيدة الأحلام وقاهرة المستحيل وتركت إرثا غاليا نعتز به.
وعرض برنامج "آخر النهار"، تقريرا غعن أبرز محطاات الراحلة سعاد كفافي، وإسهاماتها في التعليم والمجتمع المدني.
وأشار التقرير إلى أن الدكتورة سعاد كفافي أنفقت أيام عمرها لتعليم الإنسان، وأستت الجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا في عام 1996، وهي أهم جامعة خاصة في مصر تضم مكتبة مركزية، كما أسست مستشفى سعاد كفافي، وقافلة مسشفى سعاد كفافي المتنقل، لتقديم الخدمات الطببية لغير القادرين.