الأحد 18 يوليو 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

«عبدالجليل» يطالب الجهات الممولة بالإسراع في تنفيذ مبادرة التمويل العقاري

المستوردين
المستوردين

أكد فوزي عبدالجليل رئيس شعبة الأدوات الصحية بغرفة القاهرة التجارية، ضرورة إسراع الجهات الممولة في تنفيذ المبادرة الرئاسية للتمويل العقاري بسعر فائدة متناقص 3%، وذلك حتى تحقق الهدف المنشود لها من مساعدة المواطنين على شراء سكن ملائم بفترة سداد طويلة الأجل.

 

وقال عبدالجليل، إن المبادرة ستنشط السوق العقاري والمهن المرتبطة من بينها، قطاع الأدوات الصحية والسباكة، مشددا على أنها تعد المبادرة الأولى من نوعها ونتوقع نجاحها.

 

وأوضح عبدالجليل، أن المبادرة الوطنية تأتي تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإتاحة الفرصة للمواطنين من محدودي ومتوسطي الدخل للحصول على سكن مناسب، بفترة سداد تصل لمدة 30 عاما.

 

يذكر أن البنك المركزي المصري، أعلن بشكل رسمي، شروط مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي للتمويل العقاري بسعر فائدة متناقص 3% وأطول فترة سداد تصل لأول مرة تصل إلى 30 عامًا.

 

وتنطبق المبادرة الرئاسية على محدودي الدخل الذين يتم تحديد قيمة الدخل والوحدات الخاصة بهم من خلال صندوق الإسكان الاجتماعي، بحيث يبلغ الحد الأقصى لصافي الدخل الشهري حالياً 4.5 ألف جنيه للفرد الأعزب و6 آلاف جنيه للأسرة، وتبلغ قيمة الوحدة حالياً 350 ألف جنيه مصري، ويتم دفع 10% دفعة مقدمة.

 

بينما متوسطي الدخل يبلغ الحد الأقصى لصافي الدخل الشهري 10 آلاف جنيه للفرد الأعزب و14 ألف جنيه للأسرة، ويتم سداد 15% دفعة مقدمة كحد أدنى من إجمالي قيمة الوحدة التي يصل سعرها حتى 1.1 مليون جنيه كحد أقصى، أما بالنسبة للوحدات التي يزيد سعرها عن 1.1 مليون جنيه وحتى 1.4 مليون جنيه فيتم دفع 20% دفعة مقدمة كحد أدنى من إجمالي قيمة الوحدة.

الرئاسية المبادرة للتمويل العقاري المرتبطة الصحية الوطنية الدخل الاجتماعي

رئيس التحرير

وائل لطفي

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