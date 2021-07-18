الأحد 18 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«شلبي»: نسبة الإشغالات الفندقية لمرسى علم 50% في عيد الأضحى

السياحة خلال العيد
السياحة خلال العيد

قال طارق شلبي رئيس جمعية مستثمري مرسى علم، إن هناك تدفقات سياحية خلال عيد الأضحى وتمثل النسبة الأكبر لصالح المصريين بالإضافة إلى تواجد جنسيات آخرى.

وأضاف «شلبي» في تصريحات لـ«الدستور» أن نسبة الإشغالات الفندقية لمرسى علم تصل إلى 50% خلال عيد الأضحى، لافتا إلى أن هناك ما يقرب من 20% فقط من الفنادق تعمل حاليا والباقى مغلق نظرا لعدم وجود إشغال.

وأشار إلى أن الحركة السياحية الأوروبية على مرسى علم مازالت محدودة، خاصة أن الأسواق المعتادة لمرسى علم مازالت مغلقة أبوابها أمام حرية السفر كالإنجليزي والإيطالي نظرا للتداعيات والإجراءات التي تقوم بها حكومتهم أمام حركة السفر.

سياحة منشات فندقية فنادق مرسى علم إشغالات العيد عيد الأضحى

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