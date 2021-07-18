الأنبا ديمتريوس يترأس اجتماعه العام بمطرانية ملوي

استأنفت إيبارشية ملوي بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية الاجتماع العام الأسبوعي للأنبا ديمتريوس، أسقف الإيبارشية، وذلك بالكنيسة المرقسية مقر المطرانية.

شارك بالحضور عدد من أقباط الإيبارشية بنسبة حضور50%، للحد من التجمعات ضمن الإجراءات الإحترازية للوقاية من فيروس كورونا، كما ترأس الأنبا ديمتريوس في صلوات العشية، بحضور كهنة وشمامسة الكنيسة.

وأعلنت إيبارشية ملوي عودة الاجتماعات الروحية والأنشطة الكنسية خلال الشهر الجاري بنسبة حضور 50%، طوال الإسبوع.

واختتمت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، صوم الرسل والذي يستمر حتى 12 يوليو المقبل، بعيد القديسين بطرس وبولس الرسول.

ويعتبر صوم الرسل من أقدم الأصوام في الكنيسة عبر الأجيال، حيث يستند إلى الآية التى تقول: "ولكن حينما يرفع عنهم العريس فحينئذ يصومون"، كما يعد صوم الرسل هو أول صوم صامته الكنيسة، فقد صامه الآباء الرسل بعد حلول الروح القدس عليهم استعدادًا للخدمة، وأنهم صاموا أربعين يومًا على مثال موسى النبي قبل أن يتسلم لوحي الشريعة وإيليا النبي قبل أن يكلمه الله على جبل حوريب، وأيضًا لصوم السيد المسيح أربعين يومًا قبل أن يبدأ فى خدمته.