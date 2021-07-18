الأحد 18 يوليو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

الأنبا ديمتريوس يترأس اجتماعه العام بمطرانية ملوي

الأنبا ديمتريوس
الأنبا ديمتريوس

استأنفت إيبارشية ملوي بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية الاجتماع العام الأسبوعي للأنبا ديمتريوس، أسقف الإيبارشية، وذلك بالكنيسة المرقسية مقر المطرانية.

 شارك بالحضور عدد من أقباط الإيبارشية بنسبة حضور50%، للحد من التجمعات ضمن الإجراءات الإحترازية للوقاية من فيروس كورونا، كما ترأس الأنبا ديمتريوس في صلوات العشية، بحضور كهنة وشمامسة الكنيسة.

وأعلنت إيبارشية ملوي عودة الاجتماعات الروحية والأنشطة الكنسية خلال الشهر الجاري بنسبة حضور 50%، طوال الإسبوع.

واختتمت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، صوم الرسل والذي يستمر حتى 12 يوليو المقبل، بعيد القديسين بطرس وبولس الرسول.

ويعتبر صوم الرسل من أقدم الأصوام في الكنيسة عبر الأجيال، حيث يستند إلى الآية التى تقول: "ولكن حينما يرفع عنهم العريس فحينئذ يصومون"، كما يعد صوم الرسل هو أول صوم صامته الكنيسة، فقد صامه الآباء الرسل بعد حلول الروح القدس عليهم استعدادًا للخدمة، وأنهم صاموا أربعين يومًا على مثال موسى النبي قبل أن يتسلم لوحي الشريعة وإيليا النبي قبل أن يكلمه الله على جبل حوريب، وأيضًا لصوم السيد المسيح أربعين يومًا قبل أن يبدأ فى خدمته.

الكنيسة الأنبا ديمتريوس الاقباط حضور شعبي إجراءات احترازية

رئيس التحرير

وائل لطفي

يعقوب.. حليف الشيطان الذى بشّر بالحرية والإخاء والمساواة

الأكثر قراءة

«الوزير» يستجيب لمطالب أهالي الإسكندرية بشأن مسار مشروع «مترو أبوقير»

حريق هائل فى مركب سياحى على النيل بالزمالك

الإعلان رسميًا خلال ساعات.. آخر تطورات الموقف بشأن أسعار البنزين الجديدة

بعد استئصال تكيس المبيض تعرف على مرض ياسمين عبد العزيز؟

ارسل برقية تهنئة بمناسبة عيد الأضحى المبارك 2021 لكل حبايبك

أول تعليق من الأهلى بعد سحب الزمالك التهنئة بدورى الأبطال

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

علقة ساخنة ثمن شائعة «اختفاء الوالى» و«عدل أفندينا»

جمال-أسعد

ثورة يوليو

ماجد حبته

داعش.. النسخة السمراء

محمد فوزي

مصر ولبنان

علي سعدة

بطل من ورق

د. منى حلمى

لا أحد يستطيع خنق الحرية

مؤمن المحمدي

الاتحاد المختلط

عبدالوهاب داود

عن فوضى النشر والطبعات الوهمية فى معرض الكتاب

صور

بعثة الأهلى «أبطال العاشرة» تصل إلى القاهرة

المران الأول للمنتخب الأوليمبى فى اليابان

المدبح

محطة تل أبيب

المزيد

«الخارجية» تدين اقتحام متطرفين إسرائيليين للمسجد الأقصى

الأردن يدين استمرار الانتهاكات الإسرائيلية فى المسجد الأقصى المبارك

مستوطنون يقتحمون الأقصى والاحتلال يعتدي على المصلين