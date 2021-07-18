«مياه بني سويف» تستعد لاستقبال عيد الأضحي بخطوط ساخنة

عقد اللواء أحمد محمود صحصاح، رئيس مجلس الإدارة، العضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي ببنى سويف برؤساء الأفرع ورئيس قطاع التشغيل والصيانة، لمناقشة الاستعدادات بشركة مياه الشرب لاستقبال العيد.

وأكد صحصاح، فى تصريحات اليوم انتظام العمل بجميع المحطات والشبكات بالمحافظة وقيام الشركة بجميع فروعها بالتطهير اللازم لجميع شبكات الصرف واستمرار العمل بالشركة بنظام الورديات خلال الإجازة و تواجد مسؤولي الشركة على مدار الـ24 ساعة واستعداد فرق الشبكات والصيانة لمواجهة أي أعطال، وتقوم الشركة باستقبال الشكاوي عل مدار اليوم من خلال الاتصال بالخط الساخن 125 من أي تليفون أرضي أو علي رقم واتس آب 01272021558.

فيما وجه الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف برفع درجة الاستعداد وتكثيف العمل بجميع القطاعات الخدمية لاستقبال عيد الأضحى مع تواجد المسؤولين التنفيذيين، وتفعيل غرف العمليات بديوان عام المحافظة والتواصل الدائم مع غرف العمليات الفرعية بالمديريات والوحدات المحلية لمتابعة أية شكاوى والعمل على التدخل السريع لحلها ووفق خطة محكمة ومحددة للتعامل مع المواقف والمشاكل في القطاعات الخدمية وتحديد الآليات اللازمة للتعامل مع هذه المواقف أولاً بأول ومتابعة تنفيذ قرارات الحكومة الخاصة بتطبيق الإجراءات الاحترازية والالتزام بمواعيد غلق المحلات والمنشآت التجارية،ضمن خطة الدولة الشاملة لمجابهة تداعيات كورونا وفي ظل التعايش مع أزمة الفيروس.

وناقش المحافظ خطط عمل القطاعات الخدمية لاستقبال العيد حيث تم التأكد خلال الإجتماع من عمل جميع المحطات بكفاءتها ومتابعة الصيانات الدورية للمحطات والتأكد من سلامة طلمبات المياه ومتابعة الصرف الصحى لمحطات الرفع والتأكد من سلامة الطلمبات والتأكد من جاهزيتها للعمل فى حال إنقطاع التيار الكهربائى.