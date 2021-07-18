الأحد 18 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الرئاسة الفلسطينية: تصريحات رئيس وزراء إسرائيل بشأن الأقصى تدفع نحو صراع دينى خطير

محمود عباس
محمود عباس

قالت الرئاسة الفلسطينية، مساء الأحد، إن تصريحات رئيس وزراء إسرائيل نفتالي بينيت بشأن المسجد الأقصى شرق القدس "تدفع نحو صراع ديني خطير".

وعبرت الرئاسة، في بيان نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية(وفا) عن إدانتها ورفضها القاطع لتصريحات بينيت والتي قال فيها: "إنه يجب الحفاظ على حرية العبادة لدى اليهود والمسلمين في المسجد الأقصى".

ورأت أن هذه التصريحات "تصعيد يدفع نحو صراع ديني خطير، تتحمل مسؤوليته الحكومة الإسرائيلية، باعتبارها تضع العراقيل امام الجهود الدولية، خاصة أن هذا الاستفزاز يتم عشية الاحتفال بعيد الأضحى" الذي يحتفل به المسلمون بعد غد.

ودعت الرئاسة إلى الحفاظ على الوضع التاريخي في الحرم القدسي الشريف، معتبرة أن هذه التصريحات تشكل "تحدياً للمجتمع الدولي، بما فيها الموقف الرسمي الأمريكي الذي أبلغنا به الداعي للحفاظ على الوضع التاريخي في الحرم القدسي".

وأكد البيان أن القيادة الفلسطينية " تقوم باتخاذ كل الإجراءات المطلوبة والضرورية للحفاظ على حقوقنا التاريخية الثابتة في القدس والمقدسات الإسلامية والمسيحية".

الرئاسة الفلسطينية نفتالي بينيت المسجد الأقصى القدس الحرم القدسي الشريف

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