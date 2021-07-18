إصابة 6 في انقلاب سيارة ربع نقل بصحراوي المنيا الغربي

أصيب 6 أشخاص، الأحد، إثر استقلالهم سيارة ربع نقل وانقلابها على الطريق الصحراوي الغربي أمام مركز أبو قرقاص جنوب محافظة المنيا.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة المنيا، إخطارًا بانقلاب سيارة ربع نقل على الطريق الصحراوي الغربي بمركز أبو قرقاص، جنوب المحافظة وأسفر الحادث عن إصابة 6 أشخاص من ركاب السيارة.

وانتقلت أجهزة الأمن إلى مكان الحادث وتبيّن أنه جاء بسبب اختلال عجلة القيادة بيد قائدها، وأنه أسفر عن إصابة 6، جرى نقلهم إلى المستشفى العام بواسطة سيارات الإسعاف.

تم إزالة آثار الحادث، وتسيير حركة المرور، وتحرر عن الحادث المحضر اللازم ، وتولت النيابة العامة تحت إشراف المستشار تامر مطيع المحامي العام الأول لنيابات جنوب المنيا التحقيق في الحادث.