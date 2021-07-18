الأحد 18 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

إصابة 6 في انقلاب سيارة ربع نقل بصحراوي المنيا الغربي

انقلاب سيارة ربع
انقلاب سيارة ربع نقل

أصيب 6 أشخاص، الأحد، إثر استقلالهم سيارة ربع نقل وانقلابها على الطريق الصحراوي الغربي أمام مركز أبو قرقاص جنوب محافظة المنيا.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة المنيا، إخطارًا بانقلاب سيارة ربع نقل على الطريق الصحراوي الغربي بمركز أبو قرقاص، جنوب المحافظة وأسفر الحادث عن إصابة 6 أشخاص من ركاب السيارة.

وانتقلت أجهزة الأمن إلى مكان الحادث وتبيّن أنه جاء بسبب اختلال عجلة القيادة بيد قائدها، وأنه أسفر عن إصابة 6، جرى نقلهم إلى المستشفى العام بواسطة سيارات الإسعاف.

تم إزالة آثار الحادث، وتسيير حركة المرور، وتحرر عن الحادث المحضر اللازم ، وتولت النيابة العامة تحت إشراف المستشار تامر مطيع المحامي العام الأول لنيابات جنوب المنيا التحقيق في الحادث.

المنيا اصابة 6 اشخاص إنقلاب سيارة ربع نقل الصحراوي الغربي مركز أبوقرقاص

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