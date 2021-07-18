الأحد 18 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

«الداخلية» تكشف ملابسات فيديو سحل مواطنة فى مدينة نصر

صورة من الفيديو
صورة من الفيديو

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر فيه مشاجرة بين مجموعة مواطنين، ما نتج عنه سحل سيدة في مدينة نصر، حيث دائرة قسم شرطة مدينة نصر أول، الأمر الذي استدعى تدخل الجهات المعنية في وزارة الداخلية، للكشف عن ملابسات الواقعة.

 

وتبين من خلال فحص الجهات المعنية في وزارة الداخلية للفيديو المتداول أن المشاجرة التي تم تداولها وظهر فيها سحل سيدة في مدينة نصر تعود أسبابها إلى الخلاف على منقولات زوجية.

 

كما تبين من خلال الفحص حضور سيدة وشقيقها إلى ديوان قسم شرطة مدينة نصر أول، بعد إسعافهما من إصابات متفرقة كانا يعانيان منها، كما حضر أيضا إلى ديوان قسم الشرطة زوج السيدة ووالده.

 

بسؤال السيدة وشقيقها عن سبب الواقعة، وحول ما إذا كانت تتهم أحدا بسحلها وضربها هي وشقيقها، قالت إن ثمة شخصين مجهولين قاما بالتعدي عليها، وعلى شقيقها بالضرب ما نتج عنه الإصابات سالفة الذكر، بالإضافة إلى استيلائهما على المنقولات الزوجية الخاصة بها، وقالت إن السبب الرئيسي للمشكلة خلافات بينها وبين زوجها، إلا أنها في الوقت نفسه لم تتهم زوجها أو والده بارتكاب الواقعة.

 

بعد انتهاء عمليات الفحص، والكشف عن ملابسات الواقعة، تم تحرير محضر بالواقعة، أثبت فيه ما توصلت إليه التحريات، كما أثبت فيه أقوال المجني عليهما.

 

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