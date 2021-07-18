صحيفة إثيوبية: نواجه كوارث سياسية واقتصادية بسبب أبى أحمد

قالت صحيفة «ذا ريبورتر»، الإثيوبية، إن إثيوبيا تواجه الآن جميع أنواع الكوارث السياسية والاجتماعية والاقتصادية، فضلًا عن الأزمات الإنسانية، وذلك بسبب سياسات رئيس الوزراء أبى أحمد، معتبرة أنه لم يفِ بوعده لشعبه بتحقيق الديمقراطية وخلق نظام سياسى ديمقراطى وشامل.

وأوضحت الصحيفة أن الانتخابات التشريعية الأخيرة لم تسر بشكل سيئ فحسب، بل ألقت بظلالها على الأزمات التى تعيشها إثيوبيا تحت حكم أبى أحمد، مضيفة أن فوز الحزب الحاكم، بزعامة رئيس الوزراء، بأغلبية واسعة يعكس ضعف «إمكانية خلق مستقبل سياسى مشترك للبلاد».

ونوهت إلى أن الانتقال الحالى للسلطة بموجب نتيجة الانتخابات يؤكد أن أبى أحمد فشل فى أخذ رغبة شعبه فى تحقيق الديمقراطية على محمل الجد، مشددة على أن الهيئة التشريعية فى الديمقراطيات البرلمانية يجب أن تعبّر عن إرادة الشعب وليس الحزب الحاكم.

ولفتت إلى أن إثيوبيا أجرت انتخابات عامة سيطر فيها حزب واحد على جميع مقاعد البرلمان تقريبًا مرتين، مضيفة: «تسبب ذلك فى نهاية المطاف فى اضطراب سياسى داخل القيادة العليا للجبهة الديمقراطية الثورية الشعبية الإثيوبية (EPRDF) التى كانت تشغل المنصب فى المرة الأولى، والآن، وبعد مرور أسابيع قليلة منذ إجراء الانتخابات العامة السادسة فى البلاد يوم ٢١ يونيو ٢٠٢١، لم يتحقق ما كان يرجوه الإثيوبيون».

واستنكرت الصحيفة ما وصفه المحللون والسياسيون الموالون للحكومة بأن تلك الانتخابات ستكون «الأولى» من نوعها فى إثيوبيا من حيث النزاهة والشفافية، مشيرة إلى أن تمثيل المعارضة لا يزال قليلًا وغير كافٍ.