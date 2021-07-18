داعش.. النسخة السمراء

بعد ٥ سنوات، إلا قليلًا، من إعلان هزيمته فى العراق، وأكثر من سنتين على نهايته فى سوريا، بدأ تنظيم «داعش» يعيد تجميع صفوفه فى البلدين الآسيويين. وأكدت تقارير عديدة أنه أنشأ ٤ فروع، أو ولايات، إفريقية جديدة، فى منطقة بحيرة تشاد، متخذًا من الجنوب الليبى محطة رئيسية للتحرك، ومستغلًا ضعف الأجهزة الأمنية وهشاشة نظم مراقبة الحدود، فى تلك المنطقة.

ست مناطق رئيسية فى القارة السمراء تشهد وجودًا وسيطرة، تامة أو جزئية، للتنظيم. وأظهرت دراسة حديثة لمعهد «أمريكان إنتربرايز» أن تنامى نفوذ التنظيم فى إفريقيا، كبّد عدة دول خسائر فادحة. وخلال اجتماع استضافته العاصمة الإيطالية روما، أواخر الشهر الماضى، أعرب وزراء خارجية دول التحالف الدولى ضد داعش، عن قلقهم إزاء تطور قدرات التنظيم فى القارة. وكان طريفًا وظريفًا، أن يزعم لويجى دى مايو، وزير الخارجية الإيطالى، خلال الاجتماع، أن بلاده تخشى أن يكون هناك انتشار للتنظيم فى إفريقيا!.

خلال رئاستها الاتحاد الإفريقى، طرحت مصر رؤيتها لمواجهة التحديات المتعلقة بانتشار بؤر الإرهاب فى دول القارة، وتبنت مبادرة «إسكات البنادق»، التى كانت تهدف إلى إنهاء جميع الحروب والنزاعات الإفريقية بحلول سنة ٢٠٢٠. ووقتها، أوضحنا أن هناك قوى دولية وإقليمية من مصلحتها أن تستمر الصراعات وتتعقّد النزاعات وتتمدّد الجماعات والتنظيمات الإرهابية.

بتحالفات عقدها مع جماعات إرهابية انضوت تحت لوائه، حاول تنظيم داعش أن يتصدر المشهد فى غرب ووسط القارة السمراء، باستعراض القوة وإثبات الوجود، لجذب المنشقين عن «القاعدة» وباقى التنظيمات الإرهابية الأخرى. إذ أدى انتصار التنظيم، مثلًا، على جماعة «بوكو حرام» فى نيجيريا، وقيامه بتصفية زعيمها أبوبكر شيكاو، إلى انضمام أعضاء الجماعة إلى المنتصر. كما دفع العديد من الجماعات الإرهابية فى دول منطقة الساحل إلى الاصطفاف خلف ولاية داعش، المزعومة، فى غرب إفريقيا.

هكذا تمكن التنظيم من الاستيلاء على غالبية النقاط الملتهبة الممتدة إلى الحدود الليبية. وطبقًا لما أعلنته منصات التنظيم، فقد شن، خلال الشهر الماضى، نحو ٤٠ هجومًا، فى سبع دول: نيجيريا، الكاميرون، النيجر، مالى، الصومال، بوركينا فاسو، والكونغو الديمقراطية.

التنظيم، حسب تقرير حديث أصدره معهد الدراسات الأمنية الإفريقية، يعتمد على شبكة معقدة من الاتصالات والطرق، لتسهيل تحركات مقاتليه، تمتد بين ليبيا والجزائر وتشاد ومالى والنيجر ونيجيريا. وسبق أن ضبطت السلطات التشادية مجموعة مسلحة حاولت التسلل إلى جنوب ليبيا للانضمام إلى فصائل إرهابية، يحركها تيمان أرديمى، الإرهابى التشادى المقيم فى قطر، وتتخذ من جنوب ليبيا قاعدة للتدريب والانطلاق إلى الأراضى التشادية.

تقديرات عسكرية ليبية وتشادية تشير إلى وجود ٥ فصائل على الأقل تابعة لـ«أرديمى» تنشط فى الجنوب الليبى. وفى مناسبات عديدة، حذر اللواء أحمد المسمارى، المتحدث باسم الجيش الوطنى الليبى، من خطورة تحركات تلك الفصائل، وتنسيقها مع جماعة الإخوان، لارتكاب مجازر ضد الليبيين، ومحاولة إضعاف الجيش الليبى فى مواجهة الميليشيات المسيطرة على غرب ليبيا.

علاقة جماعة الإخوان وداعش بتلك الفصائل التشادية تشكل جزءًا من المخاطر التى تواجه ليبيا، فقد لعبت دورًا كبيرًا فى دعم ميليشيات طرابلس خلال أكثر من معركة، أبرزها الهجوم على منطقة الهلال النفطى، فى فبراير ٢٠١٧، الذى تصدى له الجيش الوطنى الليبى.

تحركات داعش وباقى الجماعات الإرهابية فى جنوب ليبيا ودول الجوار، استفادت، بدرجة كبيرة من تنافس إيطاليا وتركيا مع فرنسا، حول مساحات النفوذ. وبدا واضحًا أن هناك توافقًا بين إيطاليا وتركيا على دعم تلك الجماعات، أو غض الطرف عن استهدافها المصالح الفرنسية.

إيطاليا هى المحتل القديم لليبيا وتواجهها فى الحدود البحرية، وسبق أن تناولنا تنافسها مع فرنسا، وأرجعناه إلى طمع البلدين فى الحصول على أكبر نصيب من الثروات الليبية. ونضيف، الآن، أن صراع النفوذ بين فرنسا وتركيا، أدى إلى توافق الأخيرة مع إيطاليا، لتقليص النفوذ الفرنسى.

بالفعل، أصيبت فرنسا، التى كانت القوة الرئيسية فى منطقة الساحل الإفريقى، منذ سنة ٢٠١٣، بخيبة أمل من الخسائر التى لحقت بها. وأعلن الرئيس الفرنسى، إيمانويل ماكرون، عن خطط لسحب خمسة آلاف جندى من مالى، وعن «إعادة هيكلة الوجود العسكرى الفرنسى فى المنطقة». ثم أعلن، خلال قمة افتراضية، انعقدت فى ٩ يوليو الجارى، عن إغلاق قواعد شمال مالى «خلال أسابيع»، وأشار إلى استكمال إغلاق قواعد منطقة الساحل، بحلول العام المقبل.

.. وتبقى الإشارة إلى أن مسارات الغزو الداعشى للقارة السمراء تكاد تتطابق مع تلك التى سلكها الغزو الاستعمارى القديم، الذى خلق نفوذًا أوروبيًا، لا يزال مستمرًا. ولم تتوقف محاولات المستعمر الجديد، أو الولايات المتحدة، عن انتزاعه، أو وراثته، منذ منتصف القرن الماضى.