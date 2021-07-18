الأحد 18 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

البابا شنودة.. الوطنى الأصيل

البابا شنودة
البابا شنودة

احتفلت الكنيسة الأرثوذكسية، أمس، بذكرى سيامة البابا الراحل شنودة الثالث، راهبًا، إذ اعتمده الأسقف الراحل الأنبا ثاؤفيلوس، رئيس دير السريان سابقًا، راهبًا باسم أنطونيوس السريانى عام ١٩٥٤.

واعتادت «الأرثوذكسية» إحياء ذكرى رحيل البابا شنودة فى ١٧ مارس من كل عام، والاحتفال بذكرى سيامته راهبًا فى ١٨ يوليو. تجدر الإشارة إلى أن الكنيسة الأرثوذكسية تعتبر البطاركة قديسين بعد رحيلهم بـ٥٠ عامًا، ووفقًا لهذه اللوائح ستعتبر الكنيسة البابا شنودة قديسًا فى عام ٢٠٦٢. وأصدر الأنبا أغاثون، أسقف مغاغة والعدوة رئيس رابطة خريجى الكلية الإكليريكية، بيانًا رسميًا فى تلك المناسبة، حمل عنوان «الراهب أنطونيوس السريانى- قداسة البابا شنودة الثالث، الناهض بالرهبنة القبطية فى القرن العشرين». وقال الأنبا أغاثون، فى بيانه، إن التحاق نظير جيد بسلك الرهبنة باسم الراهب أنطونيوس السريانى يعتبر حدثًا مهمًا، لأنه البداية الفعلية للنهضة التى حدثت فى الرهبانية بالكنيسة الأرثوذكسية، مضيفًا: «كان البابا شنودة قدوة وأستاذًا وتتلمذ على يده الكثيرون».

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