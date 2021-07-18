«الأعلى للإعلام» يهنئ الرئيس والمصريين بعيد الأضحى

هنأ المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، الرئيس عبدالفتاح السيسي، والشعب المصري بمناسبة عيد الأضحى.

وقال كرم جبر: "يسعدني أن أهنئ سيادتكم بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن أعضاء المجلس والعاملين، بعيد الأضحى المبارك، سائلين الله عز وجل، أن يعيدها على سيادتكم بموفور الصحة ودوام التوفيق، وعلى الأمة العربية والإسلامية بالخير والأمن والسلام".

وتابع "ونحن إذ نستقبل عيد الأضحى نستلهم منه أفضل معانى وقيم حسن الجزاء، لتكون دافعاً لنا على بذل الجهد والعطاء لرفعة وطننا فى مرحلة هامة ودقيقة من تاريخه، نستهدف فيها البناء والتنمية متسلحين بالإخلاص والعمل".

وأعرب عن تقديرهم لما يبذله الرئيس من جهود مخلصة لبناء مصر الجديدة، قادرة على صناعة مستقبل أفضل لأبنائها، متعاهدا ببذل المزيد من الجهد والعمل لتحقيق ما يتطلع إليه أبناء الشعب العظيم.

واختتم: "حفظ الله الوطن قيادة وشعبًا من كل سوء، وكل عام ومصرنا الحبيبة والأمة العربية والإسلامية في أمن وأمان وصحة وازدهار".