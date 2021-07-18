«أوقاف مطروح»: القيمة الإجمالية لصكوك الأضاحي تجاوزت مليون جنيه

قال الشيخ حسن عبدالبصير وكيل أوقاف مطروح، إن مديرية الأوقاف تواصل تعقيم أكثر من ٤٥٠ مسجدا استعدادا لصلاة عيد الأضحى بكافة إداراتها (السلوم - براني - النجيلة - مرسى مطروح - الضبعة - العلمين - الحمام - سيوة).

وأوضح أن غرفة العمليات بالمديرية بقيادة تواصل متابعتها حتى الانتهاء من شعائر عيد الأضحى، مؤكدا أن القيمة الإجمالية لصكوك الأضاحي تجاوزت مليون جنيه مصري بما يساوى ٥٠٠ صك أضحية وهناك إقبال كبير على صكوك الأضاحي مع اقتراب عيد الأضحى.

وكان قال الشيخ حسن عبد البصير عرفة وكيل وزارة الأوقاف في مطروح، في بيان اعلامي سابق له، إن هناك استعدادات مكثفة لاستقبال عيد الأضحى حيث تم تجهيز أكثر من ٤٥٠ مسجدا لاستقبال الشعائر، وجار العمل على تطهيرها وتعقيمها تحت إشراف قيادات المديرية والإدارات الفرعية.

ووجه وكيل أوقاف مطروح الأئمة بالتزام والتواجد في مساجدهم وقيادة التكبير قبل الصلاة بـ ١٠ دقائق وغلق المساجد بعد الصلاة بـ ١٠ دقائق، مؤكدا عدم الصلاة في الساحات والشوارع حتى انتهاء أزمة كورونا.

وأكد وكيل أوقاف مطروح على الإجراءات الاحترازية في صلاة العيد مناشدا المواطنين باصطحاب سجادة الصلاة والكمامة ومراعاة التباعد ومبادلة التهاني عن بعد، حفاظا على الأرواح وحماية للأنفس.

وأشار إلى أن الشعيرة الدينية والمشروع الوطني حققا رواجا بين المواطنين بجهود الأئمة من حيث تبنيهم مشروع صكوك الأضاحي عن قناعة شديدة.. مشيرا إلى أن مديرية الأوقاف قامت بتجميع ما يقرب من ٩٠٠٠٠٠ جنيه مصري بعدد ٤٥٠ صكا.

وفي إطار استعدادات محافظة مطروح لاستقبال عيد الأضحى المبارك أعلن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح عن رفع درجة الاستعداد القصوى لكافة القطاعات التنفيذية والخدمية والمرافق بالمحافظة مع التشديد على الاستمرار في تنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، ومتابعة غرفة عمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة على مدار الساعة وربطها بجميع غرف العمليات الفرعية بالمدن والمراكز والمديريات الخدمية لتلقي كافة شكاوى المواطنين خلال عيد الأضحى وسرعة اتخاذ كافة الإجراءات لحلها.

تعقيم وتطهير مساجد مطروح

تعقيم وتطهير مساجد مطروح

تعقيم وتطهير مساجد مطروح