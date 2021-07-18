الأحد 18 يوليو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

تزايد الإقبال على شوادر الأضاحي في منطقة الطوابق بفصيل (صور)

شوادر الاضاحي
شوادر الاضاحي

شهدت شوادر الأضاحي بمنطقة الطوابق بفيصل، محافظة الجيزة، إقبالاً كبيراً من المواطنين، وأكد البعض حرصهم على شراء الخراف والمواشي الحية لرغبتهم فى الحصول على أضحيات نظيفة وأرخص من الموجودة عند الجزارين.

 

وقال ابراهيم ابو العز، تاجر غنم، ، إن الأسعار تبدأ من ٧٥ جنيها للكيلو القائم وحتى ٨٥ جنيها ويختلف السعر حسب وزن الخروف، حيث يبدأ الوزن من ٤٠ كيلو ويصل سعر الكيلو فيه لـ ٧٥ جنيها أما الأوزان الأكبر فسعرها يصل لــ٧٠ جنيها.

received_866606143946054

ومع بداية العشر الأوائل من ذي الحجة يتردد عليه الزبائن لمعرفة الأسعار، والأوزان، وأنه يختار الخروف الأفضل حسب تقليبه وشكله والسبب في زيادة الأسعار عن العام الماضي هو تذبذب أسعار الأعلاف.

received_546599930024162

وحول إقبال المواطنين على شراء الأضاحي، قال أبو العظ، إن بعض الزبائن يحجزون الأضحية قبل العيد بمدة ويدفعون ثمنها، ومنهم من يقوم بتربيتها في البيت قبل العيد بفترة وقبل غلاء الأسعار لأسباب عدة منها نظافة الأكل حتى يحصل على طعم أنظف، والبعض الآخر يفضل تركها لدينا ودفع ثمن التربية، مشيرا أن كثيرين يشتركون في ثمن الأضحية.


وأوضح خلف السيد، تاجر مواشي، أن سعر العجول يصل الكيلو من 50 جنيهًا إلى 60 جنيهًا، وتتراوح الأسعار من وزن عجل إلى آخر ويصل متوسط سعر العجل الي 20000 ألف جنيها حسب الوزن قائلا:" بعض الناس بيفضلوا الوزن الكبير علشان بيكونوا عدد كبير مشترك في الأضحية علشان كل واحد ياخد جزء كبير يوزعوا على الأهل والفقراء وفي وزن معقول بردو ودي بتكون طبخها سهل وبتستوي بسرعة".

received_217178446972561

ويصل متوسط وزن الميلاد 35 كجم، وتفطم العجول على وزن 90 كجم أو عمر 180 يوما ومتوسط وزن الحيوان عند التسويق من 350-400 كجم خلال مدة تسمين حوالي 6 شهور من بعد الفطام.

الاضحية العشر الاوائل من ذي الحجة اقبال المواطنين لخروف تاجر مواشي

رئيس التحرير

وائل لطفي

يعقوب.. حليف الشيطان الذى بشّر بالحرية والإخاء والمساواة

الأكثر قراءة

«الوزير» يستجيب لمطالب أهالي الإسكندرية بشأن مسار مشروع «مترو أبوقير»

الإعلان رسميًا خلال ساعات.. آخر تطورات الموقف بشأن أسعار البنزين الجديدة

حريق هائل فى مركب سياحى على النيل بالزمالك

ارسل برقية تهنئة بمناسبة عيد الأضحى المبارك 2021 لكل حبايبك

أول تعليق من الأهلى بعد سحب الزمالك التهنئة بدورى الأبطال

بعد استئصال تكيس المبيض تعرف على مرض ياسمين عبد العزيز؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

علقة ساخنة ثمن شائعة «اختفاء الوالى» و«عدل أفندينا»

جمال-أسعد

ثورة يوليو

ماجد حبته

داعش.. النسخة السمراء

محمد فوزي

مصر ولبنان

علي سعدة

بطل من ورق

د. منى حلمى

لا أحد يستطيع خنق الحرية

مؤمن المحمدي

الاتحاد المختلط

عبدالوهاب داود

عن فوضى النشر والطبعات الوهمية فى معرض الكتاب

صور

بعثة الأهلى «أبطال العاشرة» تصل إلى القاهرة

المران الأول للمنتخب الأوليمبى فى اليابان

المدبح

محطة تل أبيب

المزيد

الرئاسة الفلسطينية: تصريحات رئيس وزراء إسرائيل بشأن الأقصى تدفع نحو صراع دينى خطير

رئيس وزراء فلسطين: الانتهاكات بالأقصى تستدعي تدخلًا دوليًا عاجلًا

«الخارجية» تدين اقتحام متطرفين إسرائيليين للمسجد الأقصى