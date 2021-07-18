تزايد الإقبال على شوادر الأضاحي في منطقة الطوابق بفصيل (صور)

شهدت شوادر الأضاحي بمنطقة الطوابق بفيصل، محافظة الجيزة، إقبالاً كبيراً من المواطنين، وأكد البعض حرصهم على شراء الخراف والمواشي الحية لرغبتهم فى الحصول على أضحيات نظيفة وأرخص من الموجودة عند الجزارين.

وقال ابراهيم ابو العز، تاجر غنم، ، إن الأسعار تبدأ من ٧٥ جنيها للكيلو القائم وحتى ٨٥ جنيها ويختلف السعر حسب وزن الخروف، حيث يبدأ الوزن من ٤٠ كيلو ويصل سعر الكيلو فيه لـ ٧٥ جنيها أما الأوزان الأكبر فسعرها يصل لــ٧٠ جنيها.

ومع بداية العشر الأوائل من ذي الحجة يتردد عليه الزبائن لمعرفة الأسعار، والأوزان، وأنه يختار الخروف الأفضل حسب تقليبه وشكله والسبب في زيادة الأسعار عن العام الماضي هو تذبذب أسعار الأعلاف.

وحول إقبال المواطنين على شراء الأضاحي، قال أبو العظ، إن بعض الزبائن يحجزون الأضحية قبل العيد بمدة ويدفعون ثمنها، ومنهم من يقوم بتربيتها في البيت قبل العيد بفترة وقبل غلاء الأسعار لأسباب عدة منها نظافة الأكل حتى يحصل على طعم أنظف، والبعض الآخر يفضل تركها لدينا ودفع ثمن التربية، مشيرا أن كثيرين يشتركون في ثمن الأضحية.



وأوضح خلف السيد، تاجر مواشي، أن سعر العجول يصل الكيلو من 50 جنيهًا إلى 60 جنيهًا، وتتراوح الأسعار من وزن عجل إلى آخر ويصل متوسط سعر العجل الي 20000 ألف جنيها حسب الوزن قائلا:" بعض الناس بيفضلوا الوزن الكبير علشان بيكونوا عدد كبير مشترك في الأضحية علشان كل واحد ياخد جزء كبير يوزعوا على الأهل والفقراء وفي وزن معقول بردو ودي بتكون طبخها سهل وبتستوي بسرعة".

ويصل متوسط وزن الميلاد 35 كجم، وتفطم العجول على وزن 90 كجم أو عمر 180 يوما ومتوسط وزن الحيوان عند التسويق من 350-400 كجم خلال مدة تسمين حوالي 6 شهور من بعد الفطام.