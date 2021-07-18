الأحد 18 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

«الشعبة العام للمستوردين»: تفادينا حدوث أزمة في الموانئ بالتواصل مع المسؤولين

مصطفى المكاوي
مصطفى المكاوي

قال مصطفى المكاوي السكرتير العام المساعد ورئيس لجنة العلاقات العامة، بالشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، ورئيس شعبة المستوردين بالغرفة التجارية بكفر الشيخ، إن جهود مجلس إدارة الشعبة العامة للمستوردين، ساهمت في تفادي حدوث أزمة في قطاع الاستيراد والتصدير، حيث تم التواصل مع المسؤولين ليتم التوجيه بالعمل في المواني أيام عيد الأضحى المبارك.

وأشار المكاوي، إلى أن جهود حمدي النجار، رئيس الشعبة العامة للمستوردين، ومحمد العرجاوي عضو مجلس الإدارة، تم التواصل مع كل الجهات المعنية بالجمارك لعمل هذه الورديات طريق عمل نوباتجيات عمل بالحركة ثاني وثالث أيام العيد، وذلك تذليلا للعقبات وسرعة زمن الإفراج الجمركي.

وأوضح المكاوي، أن مجلس إدارة الشعبة العامة للمستوردين، يسعى جاهدا لحل العقبات التى تواجه أعضاءه، مستعينا بالخبرات الموجودة داخل مجلس الإدارة، مشيرا إلى أن لجنة العلاقات العامة، تستقبل كافة الشكاوى لعرضها على مجلس الإدارة ومناقشتها ورفعها إلى رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية والمسؤولين.

وأكد المكاوي، أن أية تحديات أو عقبات تواجه  المستوردين سنقوم برفعها وإخطار الجهات الحكومية لبحث معالجتها، لافتا إلى أن الشعبة تكثف من تواصلها مع الجهات المختصة  لأجل تذليل جميع تلك العقبات أمام المستوردين لتسيير حركة التجارة.

وجدد المكاوي، دعوته لمجتمع الأعمال، بسرعة الانضمام إلى نظام التسجيل المسبق للشحنات «ACI»، من خلال إنشاء حساب إلكتروني على المنصة الإلكترونية «نافذة»، وإصدار التوقيع الإلكتروني من خلال شركتي «مصر المقاصة» أو «إيجى تراست»، وإدارج بيانات المصدر الأجنبي على منصة «تبادل البيانات المؤمنة» عبر تكنولوجيا «Blockchain»، وتقديم طلب الحصول على الرقم التعريفى للشحنة الذى تستمر صلاحيته لمدة ثلاثة أشهر، بحيث ترد مصلحة الجمارك فى ٤٨ ساعة على هذا الطلب، وفي حالة القبول يتم آليًا إرسال بريد إلكتروني برقم تعريف الشحنة «ACID» إلى المصدر الأجنبى.

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