الأحد 18 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

«هدية الرئيس».. «حماة الوطن» بالفيوم يتكفل بتجهيز عروس فرحها ثاني أيام العيد

مبادرة هدية الرئيس
مبادرة هدية الرئيس لتجهيز العرائس الايتام

أعلن حزب «حماة الوطن»، عن تجهيز أول عروسة يتيمة بعزبة خلف التابعة لقرية أبو جندير بمركز إطسا بالفيوم، وذلك انطلاقا من الدور المجتمعي للحزب، وتحت شعار مبادرة «هدية الرئيس».

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مبادرة هدية الرئيس لتجهيز العرائس الايتام

وقال العقيد مهندس محمد عمر، رئيس قطاع شمال الصعيد بحزب حماة الوطن، أنه في إطار مبادرة هدية الرئيس السيسي، لتجهيز العرائس الأيتام التي يتبناها حزب حماة الوطن -قطاع شمال الصعيد وأمانة محافظة الفيوم، ورد الينا صباح اليوم الأحد، أوراق عروسة يتيمة من عزبة خلف أبو جندير مركز إطسا، وزواجها ثاني يوم العيد.

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مبادرة هدية الرئيس لتجهيز العرائس الايتام

وأضاف أنه تم على الفور تشكيل لجنة من أمانة الشؤون الاجتماعية من أمانة الحزب بمركز طامية وتحت إشراف أمانة الشؤون الاجتماعية بالفيوم بصورة عاجلة للذهاب لمنزل العروسة لعمل البحث، وتوجه محمد بخيت الشريف أمين الصندوق بمركز طامية،  وعبدالرحمن الدسوقي أحد كوادر الحزب بمركز إطسا، إلى منزل السيدة، ووجدوا أن العروسة بالفعل يتيمه، ووالدتها استدانت ومضت على ايصالات أمانة لدى تجار أجهزة كهربائية وينقصها عدة أشياء أخرى من جهاز بنتها.

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مبادرة هدية الرئيس لتجهيز العرائس الايتام

وعلى الفور تم إبلاغ السيدة بتسديد كافة ديونها لدى محلات تجهيز العرائس وتم التواصل مع أصحاب المحلات لاستلام ايصالات الأمانة وتسليمهم المبالغ المالية، واستكمال باقي جهاز بنتها اليوم.

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مبادرة هدية الرئيس لتجهيز العرائس الايتام

وأشار إلى أنه تم تواصل الحزب مع القائمين علي مبادرة حياة كريمة وتم طلب دخول منزل والدة العروسة ضمن المبادرة وبعد إرسال صور المنزل تمت الموافقة على دخوله للمبادرة لإعادة بنائه وتجديده.

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مبادرة هدية الرئيس لتجهيز العرائس الايتام

والجدير بالذكر، أن هناك لجنه مشكله من ٦ كوادر من كوادر الحزب تقوم بعملية البحث الاجتماعي لكافة الحالات المقدمة وعددهم ٢٥ حاله لاختيار ١٠ حالات منهم لتجهيزهم ضمن المبادرة، يذكر أن عروسة قرية أبو جندير هي أول عروسة يتيمة يتم اختيارها ضمن الـ١٠ عرائس اليتامى داخل محافظة الفيوم وحفل زفافها ثاني أيام عيد الأضحى المبارك.

مبادرة هدية الرئيس العرائس الايتام حزب حماة الوطن بالفيوم ثاني أيام العيد

رئيس التحرير

وائل لطفي

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